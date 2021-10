Pascal Obispo : Julie Hantson, son épouse, se confie sur leur couple… C’est une première !

L’épouse du célèbre chanteur Pascal Obispo, vient d’accorder une interview à un média, à l’occasion de son nouveau projet qui débutera très bientôt. Au cours de cet entretien donné ce 4 octobre 2021, elle en a dévoilé un bout sur son couple. Confidences rares…

Le nouveau projet de Julie Obispo

Pour beaucoup, Julie Hanston Obispo est un mannequin, et pourtant, à 28 ans, la jeune femme est également journaliste. En effet, elle a fait une classe préparatoire à Paris, à l’université d’Henri IV. Julie Hantson Obispo a déjà une émission qu’elle anime sur l’application de son mari. Aussi, d’ici quelques jours, l’épouse de Pascal Obispo commence sa propre chronique. Elle sera donc animatrice radio pour AirZen. La belle révèle qu’elle y parlera de sujets qui lui sont chers. Pour en parler, elle a accordé une interview à un magazine ce lundi 4 octobre 2021.

Cette émission s’intitule Les rencontres de Julie Obispo, et se tiendra de façon hebdomadaire, à partir du 12 octobre 2021. De manière globale, le thème du bien être sera abordé, et cela va de l’écologie, l’alimentation, à la spiritualité. Aussi, de nombreuses personnalités seront invitées. On connaît l’identité de quelques-uns déjà, dont la compagne de Marc Lavoine, la romancière Line Papin, Jonathan Lehmann et bien-évidemment son mari Pascal Obispo.

Un époux merveilleux !

Cela fait 8 années que Julie Hantson Obispo est avec son mari de 56 ans. A l’idée qu’elle va interviewer son époux, la jeune femme trouve cela assez particulier, mais ce n’est pas un hasard. En effet, d’après Julie Hantson, cela permettra à ses auditeurs de le découvrir autrement. Pour l’animatrice, son époux est un homme merveilleux et passionné par tout. Lors de son entretien, fait rare, elle a un peu abordé son couple, confiant que son mari l’a toujours soutenu : « Pascal m’a toujours poussée. C’est important pour lui que j’aie une identité propre, que je me réalise personnellement. ».

A la question de savoir si elle appréhendait d’interviewer son époux, la jeune femme a avoué qu’elle n’était pas sûre qu’il irait jusqu’au bout surtout. Finalement cela s’est bien passé pour son plus grand plaisir. Julie Hantson Obispo a confié avoir beaucoup appris de son mari pendant toutes ces années à ses côtés. Si tous 2 ne parlent pas de leur couple, elle a confié que c’était une règle instaurée entre eux, de ne pas aborder le sujet privé. Ainsi, même sur ses réseaux sociaux Julie Hantson Obispo parle rarement de son époux.

Le fait que Pascal Obispo apparaisse dans son émission, a d’ailleurs beaucoup fait hésiter les amoureux. Il a fallu qu’ils en discutent pour finalement s’autoriser à sortir un peu de leur zone de confort. Toutefois, il ne faudra pas s’attendre à ce que dans l’émission de Julie Hantson Obispo, cette dernière parle de son couple. En effet, les époux se sont entendus sur le fait que ce sujet ne sera jamais d’actualité, quand bien même le 1er interviewé sera le chanteur : « C’est notre vie privée, on n’a pas envie de se dévoiler plus que ça. » Qu’il en soit ainsi alors !