Paris Hilton : La célèbre héritière américaine s’est mariée à Carter Reum… Elle dévoile une première photo de son mariage !

C’est l’une des personnalités médiatiques les plus influentes au monde, et elle vient d’épouser son prince charmant.

En effet, Paris Hilton et son fiancé Carter Reum se sont dits OUI, dans une grande cérémonie qui s’est tenue à Los Angeles ce jeudi 11 novembre 2021. De nombreuses célébrités ont été invitées, et maintenant, la nouvelle mariée dévoile une photo de l’évènement…

Paris Hilton s’est mariée !

C’est le 11 novembre 2021 que Paris Hilton et son fiancé Carter Reum se sont mariés à Los Angeles, dans une cérémonie pleine de faste. Cela s’est déroulé dans un domaine privé se trouvant dans le quartier de Bel-Air. Il s’agit d’une propriété qui appartient à la famille de la mariée, principalement à son grand-père. La célèbre femme d’affaires de 40 ans a révélé l’information sur son compte Instagram, profitant de l’occasion pour se dévoiler dans une magnifique robe de mariée. En légende, la belle a inscrit : « Mon éternité commence aujourd’hui… ».

Sur la photo, on pouvait voir l’actrice et mannequin en blanc, le visage légèrement recouvert d’un voile blanc. L’ancienne star de télé-réalité a porté une robe confectionnée par la maison Oscar de la Renta. Elle arbore également sa bague de fiançailles XXL, qui est parfaitement apparente. Plus de détails apparaîtront plus tard certainement, mais en attendant, on a une idée des célèbres invités, qui n’ont pas voulu se laisser compter l’évènement.

C’est ainsi qu’il y avait Kim Kardashian, Emma Roberts, Paula Abdul, Bebe Rexha, Kyle Richards, ou encore Evan Ross. Généreux, le couple de nouveaux mariés a gâté les convives, puisque tous sont repartis avec un joli sac Baccarat. Notons que Paris Hilton et son chéri ont vu les choses vraiment en grand. En effet, le mariage sera célébré en 3 fêtes… du coup, il reste 2 autres fêtes à venir. Pour l’une, c’est un carnaval qui sera organisé sur le ponton de Santa Monica ce vendredi soir. Samedi, ce sera une réception plus habillée qui attendra les invités.

Les fans en profiteront également dans un film docu

Star de téléréalité pour toujours, Paris Hilton n’a pas oublié ses fans pour son mariage. Elle a en effet décidé de leur faire profiter de l’évènement, et pour ce faire, des caméras ont tout suivi. Ainsi, une nouvelle docu-série qui s’intitule Paris in Love, sortira et comptera 13 épisodes. Le 1er épisode sera diffusé bientôt sur la plateforme de streaming américaine Peacock.

Paris Hilton a expliqué dans une interview il y a quelques mois, que son but était que ses fans puissent voir qu’elle avait trouvé son prince charmant. Qu’ils constatent aussi qu’elle a eu son mariage de conte de fées. La célèbre héritière avait alors affirmé qu’elle allait porter une dizaine de robes pendant ces 3 jours de mariage !

Pour rappel, le couple de nouveaux mariés se fréquente depuis 2 ans environ. Pour célébrer leurs 40 ans qu’ils ont eu à quelques jours d’intervalle en février, les amoureux se sont rendus sur une île privée. La célèbre héritière de la chaîne d’hôtels Hilton est maintenant mariée, heureux ménage au couple et vive les mariés !