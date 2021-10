On est en direct : Cyril Hanouna invité dans l’émission pour son nouveau livre… Laurent Ruquier souligne l’une de ses manies !

Cyril Hanouna a accepté d’être invité dans l’émission On est direct, présentée par Laurent Ruquier et Léa Salamé, ce samedi 9 octobre 2021. D’entrée de jeu, l’invité a sorti son téléphone, une manie qui a surpris Laurent Ruquier.

Cyril Hanouna chez Laurent Ruquier et Léa Salamé !

L’animateur phare de C8 vient de sortir un livre, et il s’intitule : “Ce que m’ont dit les Français”. L’ouvrage a été co-écrit par Christophe Barbier, et est publié aux éditions Fayard. Samedi 9 octobre 2021, Cyril Hanouna était sur le plateau de On est direct, et il devait répondre aux questions des présentateurs Léa Salamé et Laurent Ruquier. Le débat était à propos de son livre, qui fait déjà tant couler l’encre dans les médias. Notons que l’animateur de C8 a confié qu’il ne pense pas qu’il ira sur d’autres plateaux de télévision après ce soir-là.

La raison ? Pas qu’il a quelque chose contre les autres émissions. Cyril Hanouna a confié que c’est tout simplement parce qu’il n’aime pas trop être l’invité. Il se sent plus à l’aise quand c’est lui qui reçoit sur son plateau.

L’un des sujets sur lesquels le trublion de C8 a été interrogé, concerne une partie dans son livre, où il a expliqué l’importance de donner la parole à tout le monde. Cela prend en compte aussi bien les complotistes que les extrémistes. Il faut dire que Cyril Hanouna reçoit maintenant des politiques de tous bords. A la demande de Léa Salamé de savoir s’il avait réussi à décrédibiliser Jean Messiha, l’animateur a répondu que celui-ci est un showman désormais : « Est-ce que demain on va voter pour un showman ? Je suis pas sûr. ».

Accro aux audiences ?

Dès qu’il est arrivé sur le plateau de On est en direct, l’animateur a de suite sorti son téléphone, demandant au même moment s’il pouvait le laisser sur la table. Le but étant de surveiller les audiences ce soir-là. Il semblerait que ce soit là, une manie de Cyril Hanouna, ce qui a d’ailleurs amusé Laurent Ruquier, qui a confié avoir été prévenu. Ce dernier s’est montré assez intrigué par cette habitude, demandant comment cela pouvait se faire. L’animateur de C8 n’a d’ailleurs pas tardé à confier que les audiences commençaient à monter.

Alors que l’entretien arrivait à sa fin, Léa Salamé a demandé le taux d’audiences à Cyril Hanouna. Consultant rapidement son smartphone, ce dernier a révélé que c’était monté à 11,5%, et que cela continuait. Un joli chiffre pour France 2. Taquin, Laurent Ruquier a demandé à Cyril Hanouna si ça continuait de monter même lorsque Pierre Arditi a parlé.

En effet ce dernier avait taclé l’animateur sur le plateau en lui coupant la parole. Cyril Hanouna n’a pas réagi et même à la fin, pas rancunier pour un sou, il a répondu à Laurent Ruquier : « Dès qu’il parle ça monte ». En tout cas, d’après les estimations de Cyril Hanouna, On est en Direct a fait un beau score, puisque l’émission n’avait jamais pu atteindre 11,5% dans les audiences.