N’oubliez pas les paroles : La maestro Caroline révèle ce qu’elle compte faire avec ses gains… Un beau geste de sa part !

Comme chaque jour, France 2 a diffusé 2 épisodes de N’oubliez pas les paroles ce vendredi 15 octobre 2021. Les candidats passent, mais Caroline est toujours là, continuant de battre des records. La jeune femme a dévoilé ce à quoi elle allait destiner l’argent gagné dans le jeu.

Caroline fait son entrée dans le top 5 des maestros

Caroline est arrivée dans le jeu N’oubliez pas les paroles depuis le 18 septembre 2021. Une folle aventure pour la jeune femme, qui ne cesse de battre des records. Il y a quelques jours, alors qu’elle était interviewée par un média, Caroline a révélé son petit secret. Ainsi, si elle semble connaître toutes les chansons qui passent, il y a une bonne raison. Déjà, elle a l’habitude d’écouter de la musique de façon passive. Cependant, dès qu’elle a un doute à propos d’une parole, il lui arrive de vérifier sur internet.

La jeune a confié avoir écrit quelques chansons. Aussi, elle a également beaucoup révisé en préparation à l’épreuve de ‘La même chanson’. Tous ces efforts ont bien payé puisque les semaines passent et la Maestro demeure. D’ailleurs, ce jeudi 14 octobre 2021, elle a encore battu un record, devenant la 5e plus grande Maestro de N’oubliez pas les paroles, avec 365 000 euros en termes de gains. Un record précédemment tenu par Hervé. Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont beaucoup réjouis pour la jeune femme, saluant entre autre, ses performances sur ses chansons préférées.

Cette entrée dans le top 5 fait poser beaucoup de questions, notamment celle de savoir jusqu’où elle ira. Après Hervé, le prochain record à battre est celui de Jennifer, qui totalise 64 victoires, avec un total de gains de 388 000 euros. D’ailleurs, Caroline n’en est plus très loin. Le 3e Maestro est Renaud avec 55 victoires et 391 000 euros. Ensuite, vient Kevin, qui a 43 victoires pour 410 000 euros de gains. La championne incontestée est Margaux, qui avec ses 59 victoires, a engrangé 530 000 euros de gains. Il y a du chemin à faire pour la rattraper, mais pour le moment, Caroline continue sa route, et sait déjà quoi faire avec ce qu’elle a déjà.

Un geste généreux avec les gains

La cagnotte de Caroline a encore gonflé ce vendredi 15 octobre 2021, et elle n’est vraiment plus loin de détrôner Jennifer, la 4e Maestro de N’oubliez pas les paroles. Si le montant des gains aurait pu donner des envies de faire des folies à de nombreuses personnes, pour Caroline, il n’en est rien.

vAvant sa dernière victoire au tout début de l’émission, Nagui, présentateur du jeu, lui a demandé ce qu’elle comptait faire de tous ces gains. Caroline a alors expliqué qu’il y avait une association dont s’occupait son père. Elle relie un village situé en Guinée Conakry, Kankalabé, à la ville de Nancy. L’association humanitaire prend en charge le village en ce qui concerne la santé, l’éducation, etc. Caroline a confié avoir déjà réalisé plusieurs dons en soutien. Cette fois avec ce qu’elle gagne, elle pense faire des dons plus importants, et surtout, aider son père à se rendre sur place pour apporter son aide. Un projet applaudi par le public !