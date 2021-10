N’oubliez pas les paroles : Caroline éliminée du jeu à quelques pas de la première place… Margaux s’affiche soulagée !

Caroline semblait impossible à arrêter. Après avoir éliminé un à un les maestros et monté les marches menant au sommet, elle, à son tour, vient d’être éliminée. Finalement, la championne Margaux garde sa première place, et elle réagit à la nouvelle sur les réseaux sociaux avec beaucoup d’humour.

Caroline 2e maestro sur le podium de N’oubliez pas les paroles !

Ils étaient nombreux à croire que Caroline ira jusqu’à détrôner la championne de tous les Maestros dans N’oubliez pas les paroles, Margaux. Cependant, cette dernière n’est pas prête à laisser son trône de si tôt. Alors qu’elle en était à sa 56e participation dans l’émission présentée par Nagui, Caroline a finalement été éliminée. Elle reste quand même la 2e sur le podium, avec 416 000 euros de gains.

Notons que la jeune femme est arrivée dans le programme en août 2021. Depuis, elle a connu une ascension fulgurante, qui a fini par s’arrêter ce jeudi 21 octobre 2021. Aussi, la place de celle qui est surnommée la Reine Margaux était en danger, puisqu’il aurait suffit que Caroline ait encore 4 victoires pour qu’elle perde sa couronne.

Toutefois, il en faut plus pour détrôner la reine, et c’est face à la challengeuse Aurélie, que Caroline s’est inclinée. C’était sur le titre Tomber de Gérald de Palmas, une chanson qu’elle a avoué ne pas avoir beaucoup révisé. Caroline quitte l’aventure sans aucun regret pourtant. Quant à ses gains, elle a déjà révélé ce qu’elle comptait en faire, pour une partie en tout cas. En effet, elle avait révélé vouloir apporter son aide à une association humanitaire où travaille son père. Un beau projet auquel elle pourra se consacrer.

Soulagée, Margaux conserve sa place de 1ère et jubile !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Margaux (@margaux_esch)

Qu’en est-il de celle qui a failli perdre sa couronne ? Eh bien Margaux était très contente de ne pas avoir été détrônée. Quand on sait qu’elle était à 4 victoires de perdre sa place, on peut la comprendre. Cependant, c’est avec humour que la jeune femme a évoqué la situation. En effet, elle a posté un selfie d’elle et Caroline sur son compte Instagram en ce jour. Sur la photo, on voit la championne des maestros tirer la langue. Quant à celle qui est désormais la 2e maestro, on la voit faire une petite moue.

En légende, Margaux s’est désignée avec un smiley qui jubile, et a désigné Caroline avec un smiley triste. Elle n’a pas oublié de préciser que c’était juste de l’humour. D’ailleurs, Margaux a félicité la jeune femme pour son parcours, l’accueillant chaudement dans la famille des maestros. La championne a révélé qu’elle a suivi le parcours de la jeune femme, et qu’elle était très contente pour Caroline à chaque fois qu’elle gagnait.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par N’oubliez pas les paroles. (@noplpoff)

Caroline pour sa part, a félicité sa challengeuse, lui souhaitant de faire mieux qu’elle. La belle n’a pas manqué de remercier toute l’équipe de production ainsi que les musiciens, qui l’ont accompagné tout au long de son aventure.