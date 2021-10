Nathalie (L’amour est dans le pré) : L’agricultrice a un comportement inexplicable pour ses prétendants et les internautes… Elle sort du silence pour s’expliquer !

L’attitude de Nathalie est incompréhensible pour tous, tant elle semble fermer à ses 2 prétendants Bruno et Stéphane. Elle renvoie de ce fait, une image qui ne passe pas auprès des internautes. Cependant, son attitude n’est pas délibérée, et l’agricultrice s’en explique au cours d’une interview.

Le comportement de Nathalie vivement critiqué

Animée comme toujours par Karine Le Marchand, l’émission L’amour est dans le pré est une émission qui cartonne toujours autant. Les internautes se passionnent pour ces personnes qui, du fond de leur ferme, cherchent un compagnon ou une compagne de vie. Tout le monde connaît maintenant la règle, les candidats choisissent des prétendants parmi ceux qui sont intéressés par leur profil. Tous cohabitent chez l’agriculteur ou l’agricultrice, essayant de mieux se connaître, et que la magie opère. Pour que les choses se passent bien, les agriculteurs essayent de mettre leurs prétendants à l’aise.

Cependant, avec Nathalie, il semble que les choses se passent autrement. Cette dernière a 50 ans, et élève des veaux. Elle a choisi 2 prétendants, un ambulancier de Toulouse âgé de 51 ans prénommé Stéphane, et Bruno qui travaille pour la SNCF (52 ans). Après quelques épisodes, l’éleveuse fait beaucoup parler d’elle sur la toile, et pas de la bonne façon. Ils sont nombreux les internautes qui la jugent méchante avec ses prétendants. Il est vrai que l’amoureuse du rose ne s’ouvre pas du tout à Bruno et Stéphane, n’encourageant aucun rapprochement.

Venus pour conquérir le cœur de la dame, on se demande bien comment finira tout cela. Il y a quelques jours, Nathalie s’est défendue sur les réseaux sociaux, estimant que c’est le montage de la production qui l’a fait paraître ainsi. Pourtant, elle semble préférer son travail à ses prétendants, au point où dans un extrait, l’un d’eux lui en a fait la remarque. Au grand plaisir des internautes.

Cette barrière qui la protège des hommes…

Nathalie renvoie une image peu engageante, et alors qu’elle-même visualise les épisodes pré enregistrés, elle confie ne pas avoir conscience que c’était à ce point, sur le moment. C’est dans une récente interview que l’éleveuse s’est confiée, et à la lumière de ses explications, tout semble plus clair.

En ce moment dans L’amour est dans le pré, la situation entre Nathalie et ses prétendants est telle que ces derniers peuvent se demander si elle cherche vraiment quelqu’un dans sa vie. Cependant si Nathalie est si distante et si cash, c’est en raison de ses blessures passées. Il faut dire que jusque-là, elle n’a pas eu de chance en amour, et ce genre de déception peut changer une personne.

A la question de savoir pourquoi Nathalie réagit ainsi, elle a répondu : « Pudeur parce que pour m’ouvrir à quelqu’un, il faut d’abord que j’apprenne à le connaître. Prudente aussi parce qu’après être restée dix-huit ans avec un mari violent, je suis tombée sur un gentil… qui s’est révélé être un escroc. J’ai beaucoup de mal à faire confiance aux hommes » »…

Ce n’est pas tout ! En effet, Nathalie a révélé avoir été harcelée par des hommes lorsque son profil a été diffusé par la production de L’amour est dans le pré. Il y en a un qui est même venu tambouriner à sa porte ! Il y a de quoi rester sur ses gardes avec de telles mésaventures. Cependant, si elle affirme qu’au départ, ses prétendants n’étaient pas vraiment ce à quoi elle s’attendait, elle leur trouve quand même quelques qualités : « j’ai trouvé Stéphane beau mec et Bruno rigolo ». C’est déjà ça…