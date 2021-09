Nagui (Taratata) : Deux artistes réunis par l’animateur dans son émission mettent les internautes d’accord… Un duo de choc, une véritable folie !

Personne ne peut douter du bonheur de Nagui, à l’idée d’accueillir dans son émission Taratata, 2 grandes stars de la chanson. Alors qu’il les avait reçu à leur tout début, aujourd’hui, l’animateur annonce à ses abonnés sur son compte Instagram, qu’ils seront dans son émission. Les internautes n’en reviennent pas !

Un flop, mais plusieurs autres réussites

Les échecs, ça arrive dans la vie, et jusqu’à présent, on dirait que c’est le cas avec The Artist, la nouvelle émission de Nagui. Malgré tout, l’animateur de France 2 continue ses différentes missions, et n’oublie pas ses autres émissions qui, elles, cartonnent toujours. Notons que concernant The Artist, le télécrochet a fini par être relégué au vendredi en deuxième partie de soirée. Cela fait moins de concurrence pour l’émission, espérons que ça puisse changer quelque chose dans les audiences.

En attendant, le mari de Mélanie Page gère d’autres programmes musicaux, et là, il n’y a rien à dire. En effet, le public est toujours au rendez-vous, et ce, depuis de nombreuses années. C’est le cas par exemple de N’oubliez pas les paroles, ou tout l’orchestre, ainsi que les maestros sont devenus des stars. Autre émission de Nagui qui cartonne et qui attire même les plus grands dans la musique : Taratata !

Les téléspectateurs ont parfaitement adhéré à cette programmation musicale originale et de qualité. Les plus grands chanteurs de différents pays s’y succèdent. Il y en a un certain nombre, qui sont passés par Taratata, alors qu’ils n’étaient pas encore très connus. Ce fût le cas d’une grande star américaine, qui revient sur plateau pour le bonheur de Nagui et des internautes.

Un duo ‘’Perfect » dans Taratata !

En réalité, ce n’est pas une mais deux grandes stars qui seront réunies sur le plateau de Taratata ce mardi 29 octobre 2021 sur France 2. Si l’une d’elle est française, l’autre est américaine, et tous 2 sont très aimés du public. Il s’agit de Vianney et Ed Sheeran ! Sur son compte Instagram, l’animateur a posté un selfie en compagnie des 2 hommes, annonçant une collaboration surprenante. Nagui a fait part de sa joie d’accueillir ces 2 stars sur son émission, soulignant qu’ils y étaient déjà passés il y a sans doute fort longtemps.

L’animateur a donné rendez-vous aux fans pour le 29 septembre. Il y aura un « duo perfect » à découvrir ce soir, et une chose est certaine, les abonnés ont tous hâte d’y être. D’ailleurs, on peut dire que le selfie posté par Nagui sur son compte Instagram à rendu les internautes très impatients. Impressionnés, ils se sont répandus en commentaires enthousiastes. Nombreux sont ceux qui ont remercié l’animateur de 59 ans, de rendre une telle chose possible. D’autres ont trouvé cela tout simplement génial, et pour d’autres encore, c’est un rêve qui devient réalité.

Si c’est une rencontre au sommet, nul doute que les fans ne veulent pas se faire compter l’évènement. On peut dire cette fois que Nagui n’aura pas à s’inquiéter…