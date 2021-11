Michel Sarran : Le chef étoilé remercié de Top chef du jour au lendemain rejoint le casting de la série “Ici tout commence” !

Après 8 années de bons et loyaux services sur M6 dans l’émission Top chef, le chef Michel Sarran vient d’entamer un nouveau projet où on ne l’attendait pas du tout. Les téléspectateurs de la série à succès Ici tout commence, auront le plaisir de le voir, puisqu’il fait dorénavant partie du casting sur TF1. C’est ce vendredi 5 novembre 2021 que la star des fourneaux a révélé l’information.

Ici tout commence, une nouvelle aventure qui commence pour Michel Sarran

C’est un euphémisme de dire qu’il y en a qui ont été déçus de l’éviction de Michel Sarran de l’émission Top chef sur M6. Le principal intéressé en est sorti dépité, et ses commentaires à ce propos montrent bien qu’il ne s’y attendait pas. Du côté des téléspectateurs de l’émission, la pilule a été dure à avaler, et beaucoup s’en sont insurgés sur les réseaux sociaux.

Quant aux collègues de Michel Sarran dans l’émission, ils mettront du temps à digérer le départ de leur ami. Cependant, la production en a décidé ainsi, alors tout le monde a dû s’y plier. Finalement, c’est un autre chef tout aussi célèbre que Michel Sarran, Glenn Viel, qui l’a remplacé. Néanmoins, le chef a rebondi, car ce vendredi 5 novembre 2021, il a annoncé une bonne nouvelle à ses fans.

En effet, le chef toulousain a annoncé qu’il fera désormais partie du casting de la série à succès de TF1 « Ici tout commence ». Ce spin off de Demain nous appartient, est beaucoup plus axé sur le domaine de la cuisine, et le film se déroule en grande partie dans une institution de cuisine. Ce que le chef connaît très bien : « « Eh oui ! (Il sourit.) Sarah Farahmand, la productrice, m’a fait cette proposition. Et j’avoue avoir moi-même été surpris » ».

Il faut dire que Michel Sarran n’aura pas vraiment à jouer un jeu d’acteur, puisqu’il est tout simplement appelé à tenir son propre rôle. On le retrouvera donc dans le film, en tant que Michel Sarran, célèbre chef étoilé et président d’un jury dans l’institut. En tout cas, l’ami d’Hélène Darroze se dit excité à cette idée.

Le chef pas vraiment dépaysé, et content de participer

Puisqu’il n’aura qu’à être lui-même, sa présence dans le film devrait générer bien moins de pression à Michel Sarran, par rapport à ses collègues. Du coup, il affirme se sentir plus libre, puisqu’il n’aura pas à chercher ses mots. Le chef a quand même tenu à mettre les choses au clair.

Il a assuré qu’il ne s’agissait pas pour lui de se convertir en acteur. De la même manière, il ne s’attend certainement pas à obtenir un rôle à Hollywood. Michel Sarran explique que son rôle dans cette fiction ne sera pas vraiment le cas pour lui. Le fait est que les institutions de cuisine existent bel et bien en France, et il en connaît, de par son univers professionnel. Il explique aussi qu’il a l’habitude de recevoir des stagiaires de tels instituts, ce qui fait qu’il n’est pas du tout dépassé par son rôle.

L’ami de Philippe Etchebest est content de pouvoir contribuer à faire connaître de tels établissements. De même, du peu qu’il a vu, Michel Sarran a assuré que les coachs effectuaient bien leur travail. Il ne manque plus que sa pâte pour parfaire, dirons-nous…