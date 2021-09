Marion Game (Scènes de ménage) : L’actrice déballe tout de son histoire catastrophique avec le célèbre animateur décédé Jacques Martin… Croustillant !

La talentueuse actrice Marion Game fait le bonheur des téléspectateurs depuis des années maintenant. En effet, c’est sur M6 qu’elle les régale dans le rôle d’Huguette, la compagne de Raymond dans la série Scènes de ménage. Invitée par Jordan de Luxe dans son émission, Marion Game a été cash à propos de sa relation passée avec un animateur bien connu.

Les révélations chocs de Marion Game

En tant qu’animateur, Jacques Martin est encore aujourd’hui, considéré comme une légende. Cependant en tant que compagnon, c’était atroce, et Marion Game en sait quelque chose. Agée maintenant de 83 ans, l’actrice semble encore fortement marquée par sa relation amoureuse avec Jacques Martin. Elle a commencé sa carrière assez jeune, et depuis 2009, Marion Game est devenue très populaire à la télé. Cela est dû à la série comique Scènes de Ménage, diffusée sur M6. Elle y joue le rôle d’Huguette, la compagne d’un vieil homme ronchon nommé Raymond. Les petites piques qu’ils ne cessent de s’envoyer font beaucoup rire les téléspectateurs, qui en redemandent.

Dans la vraie vie, Marion Game a été en couple pendant 4 ans avec un célèbre animateur télé. Adulé par ses pairs et aimé des téléspectateurs, dans l’intimité, Jacques Martin présentait un visage bien sombre. Leur relation a duré de 1968 et 1972, et l’animateur est finalement décédé en 2007. Il avait alors 74 ans.

Alors qu’elle a été invitée ce mercredi 15 septembre 2021 chez Jordan de Luxe, l’actrice en a révélé un peu plus sur cette histoire passée. Dans l’émission L’instant de luxe diffusée sur Télé Star Play, Marion Game confirme que l’animateur était une immense vedette de la télévision. Cependant, Jacques Martin avait un rêve qu’il n’arrivait pas à réaliser. Ce dernier voulait devenir un acteur, mais il n’a pas réussi dans ce domaine.

Cet échec est devenu une souffrance pour l’homme, qui voyait pourtant sa compagne réussir là où il a échoué. Aussi, malgré l’amour qui les liait, il n’a pas supporté de voir Marion Game évoluer en tant qu’actrice. Celle-ci devait choisir à un moment donné, entre Jacques Martin et sa carrière.

Marion Game a retrouvé l’amour

Selon celle qui incarne le rôle d’Huguette, Jacques Martin voulait régner : « Il ramenait sa gueule tout le temps ! Moi, je planquais beaucoup ça, je ne voulais pas trop le faire voir. C’était des années à côté de la plaque, je n’avais rien à faire avec cet homme ! C’était ‘moi je’, ‘moi je’ ! ». Marion Game a fini par s’en aller, pour pouvoir se consacrer à sa carrière. En effet, il est venu un moment où la situation n’était plus supportable pour elle.

Son compagnon a eu du mal à accepter son départ. D’après l’actrice, il lui en a beaucoup voulu, et n’a pas du tout digéré. L’animateur aurait même tenté de la reconquérir, mais la dame a été catégorique, et ne s’est pas laissée faire !

Marion Game est maintenant maman de 2 enfants, qu’elle a eus avec le comédien suisse Jacques Verlier. Celui-ci est décédé en 1992, mais aujourd’hui, l’actrice a encore retrouvé l’amour dans les bras de Jean-Claude. Cela fait 15 ans qu’ils sont ensemble, et Marion Game est très amoureuse : « C’est fusionnel, beaucoup de tendresse et de regards bienveillants. J’apprécie à mille pourcent ce qu’il est, je crois qu’il apprécie aussi ce que je suis. »… Que demander de plus ?