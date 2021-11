Marine Lorphelin : La reine de beauté aujourd’hui médecin, réagit avec humour à un cliché gênant pris à son insu, datant de ses 1ères nuits de garde !

Marine Lorphelin représente aujourd’hui un idéal féminin qui fait rêver. Miss médecin ou médecin des miss, la jeune femme est aussi belle que talentueuse, mais reste humaine malgré tout, avec ses petits moments de faiblesse. C’est ainsi qu’une photo prise à son insu a été révélée, la jeune femme se trouvant dans une situation plutôt gênante. Tous ceux qui travaillent dans le domaine médical le comprendront, les nuits de garde sont très épuisantes, et Marine Lorphelin en sait quelque chose.

De Miss France à médecin…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marine Lorphelin (@marinelorphelin_off)

Élue Miss France en 2013, Marine Lorphelin a prouvé que l’on peut être sacré reine de beauté, et exercer un métier classique. Aussi, après son mandat en tant que Miss France, la jeune femme est retournée à la faculté, où elle a terminé ses études de médecine, qu’elle avait mis en pause. Il faut dire que c’est prenant d’être miss France, et puisque c’était une expérience qu’elle rêvait de vivre, elle s’y est consacrée pleinement.

Redescendue sur terre après avoir transmis la couronne, elle poursuit son chemin, en reprenant là où elle s’était arrêtée. Aujourd’hui, cela fait presque 10 années d’études pour Marine Lorphelin. Aussi, la jeune femme de 28 ans vient de finir son cycle de stage de médecine. Fiancée à Christopher Malmezac, elle l’a rejoint il y a peu en Nouvelle-Calédonie mettant fin à la distance qui les sépare.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marine Lorphelin (@marinelorphelin_off)

En effet, une occasion s’est offerte pour la Miss, de faire 6 mois de spécialité en gynécologie, un domaine qu’elle affectionne. A la veille de l’internat de médecine générale pour les 1ères années, des souvenirs remontent. Cette rentrée aura lieu mardi 2 novembre 2021, et un infirmier taquin a envoyé une photo de Marine Lorphelin, prise à son insu.

Un souvenir qui en dit long

Marine Lorphelin avait travaillé pendant un bon moment aux urgences, pendant son parcours. Tout le monde le sait, en termes de rythme de travail, cet endroit à un rythme effréné. Un ancien collègue de la jeune femme lui a envoyé une image, profitant de l’occasion pour prendre de ses nouvelles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marine Lorphelin (@marinelorphelin_off)

Précisant que le meilleur souvenir de Marine Lorphelin était aux urgences, on pouvait voir sur la photo, la jeune femme qui n’avait plus rien d’une miss. En pantalon et blouse de travail, elle était avachie sur 2 chaises dans la salle de garde, et dormait la bouche légèrement ouverte.

On dira qu’il est loin le glamour de la reine de beauté sur 2 chaises, qui s’est évanoui sous la pression des 1ères nuits de garde. Hilare, Marine Lorphelin a partagé la photo sur son story Instagram. La jeune femme en a profité pour souhaiter un bon courage aux nouveaux internes, qui vont débuter leur nouvelle vie dans quelques heures maintenant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marine Lorphelin (@marinelorphelin_off)

Marine Lorphelin a confié qu’à ses débuts, elle était vraiment épuisée. Elle a remercié aussi l’infirmier taquin qui lui a envoyé cette image, qui lui rappelle de bons souvenirs. Toutefois, même si la pose était peu glorieuse, Marine Lorphelin demeure toujours une reine de beauté…