Luna Skye (Les Marseillais) : La star de télé réalité est hospitalisée pour une opération de chirurgie qui a mal tourné… Elle a enfin des nouvelles rassurantes pour ses fans !

Alors qu’elle est gardée à l’hôpital depuis quelques jours, Luna Skye, candidate de l’émission Les Marseillais vs Le Reste du Monde, vient de donner des nouvelles à ses fans. En effet, ce 18 octobre 2021, toujours à l’hôpital, il semble que la situation de la jeune femme se soit stabilisée.

Sa chirurgie esthétique des fesses a mal tourné !

Les stars de la télé-réalité attachent beaucoup d’importance à leur physique. Aussi, la chirurgie esthétique est monnaie courante dans ce milieu, où tout le monde semble parfait. Cela n’empêche les complexes, et même si pour le commun des mortels, ils sont tous parfaits comme ils sont, la chirurgie esthétique reste un moyen d’atteindre leurs objectifs. Sauf que cela n’est pas sans danger. Quelques stars de la télé-réalité se sont déjà plaintes de leurs prothèses mammaires surtout au moment de la grossesse. Cependant, ce n’est pas seulement les seins qui suscitent la chirurgie esthétique.

En réalité, toute partie du corps peut être retouchée, et pour Luna Skye, ce fût les fesses. Cependant, si la plupart du temps les choses se passent bien, il arrive que des problèmes surviennent après une telle opération. C’est ce qui est arrivé à la candidate des Marseillais vs les Reste du Monde. De ce fait, Luna Skye a fait l’objet d’une hospitalisation en urgence il y a quelques jours. Elle ressentait de terribles douleurs au niveau des fesses, et la raison était tout simplement une infection du sang.

La jeune femme a expliqué ce qui lui est arrivé sur son compte Instagram, révélant qu’elle était restée plusieurs heures à hurler de douleur par terre. Consciente de la gravité de ce qui lui est arrivé, Luna Skye a sensibilisé ses fans par rapport à ce genre d’opérations. Ainsi, même une chirurgie esthétique minime peut faire entrer des bactéries dans l’organisme. Elle confiait qu’elle risquait une nécrose au niveau des fesses, et que c’était très grave.

Ça va mieux pour Luna Skye

Peu après son hospitalisation, la jeune femme avait donné des nouvelles qui n’étaient pas réjouissantes. En effet, l’ex de Paga a expliqué sur son compte Instagram qu’elle était toujours gardée à l’hôpital. La situation était encore compliquée, puisqu’elle a un staphylocoque de type MRS1. Le problème, c’est que cette bactérie semblait résister aux antibiotiques. Luna Skye a aussi informé ses fans, que dans 10 à 30% des cas, les personnes mourraient. On est d’accord qu’il s’agit là d’une statistique inquiétante.

Heureusement, la starlette est revenue en ligne ce 18 octobre 2021. Dans sa story Instagram, elle a posté un message rassurant, image à l’appui. Luna Skye a révélé qu’elle commence à se sentir mieux, et que ses forces reviennent. Aussi, la belle a révélé qu’elle voulait être sûre avant de confirmer ce fait. Les médecins ont finalement trouvé un antibiotique qui marche, et maintenant, elle espère qu’il n’y aura pas de rechute. Luna Skye n’a pas manqué de remercier ses fans pour leur soutien pendant tout ce temps.