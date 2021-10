Louane dévoile de nouveaux tatouages : L’un d’entre eux se retrouve à un endroit particulier !

Grande adepte des tatouages, Louane est une chanteuse de 24 ans qui a encore élargi sa collection. Cette fois, les nouvelles inscriptions de la jeune femme sont portées d’une part vers sa fille et aussi localisées à un endroit rare. On vous en dit plus dans la suite.

La jeune femme avec des tatouages impressionnants

Louane est une grande admiratrice des tatouages. Tout semble en plus laisser croire que la jeune femme n’a pas fini d’en collectionner. D’ailleurs, le dimanche 17 octobre dernier, la chanteuse de 24 ans en a publié de nouvelles sur son compte Instagram. Dans cet ensemble, on retrouve des images entre amis, une vidéo où on la voit sur scène.

Les abonnés de la jeune femme ont également pu admirer un cliché de cette dernière avec son compagnon Florian Rossi. Toutefois, parmi ces nombreux clichés, une a particulièrement retenu l’attention des fans de la chanteuse. On la voit allongée, montrant un tout nouveau tatouage. Celui-ci est situé à un endroit atypique : sous le cou, et précisément au-dessus de sa poitrine.

L’inscription était assez fine, mais a pu être décryptée au moyen de la page Instagram de sa tatoueuse Naga Saga. Il s’agissait en effet du mot ‘’harmonie’’. Par ailleurs, Louane n’a pas juste tatoué ce mot, puisqu’elle s’est aussi fait un nouveau dessein. Celui-ci se retrouve sur son poignet gauche et rend un bel hommage à Esmée sa fille. Celle qui a interprété Aimer à mort a souhaité inscrire le prénom de sa belle princesse à l’intérieur d’un joli cœur.

Louane, une mère plutôt discrète

C’est dans la plus grande discrétion que Louane a pris par la maternité au cours du premier confinement. La jolie petite Esmée vient de l’amour qu’elle porte pour son compagnon Florian Rossi. La chanteuse a officialisé l’arrivée de sa fille sur Instagram seulement le 31 mars 2020. Elle avait publié une photo de la main de son trésor entourée de la sienne et du père en révélant son prénom.

La jeune femme et mère de Esmée n’a toujours pas divulgué le visage de sa fille. Cependant, elle donne quelques confidences sur la venue au monde de ce petit être. La petite fille adorée de Louane a radicalement changé sa vie depuis plus d’un an.

Quand Louane parle de sa grossesse

Louane est la nouvelle coach de l’émission The Voice Kids qui passe sur TF1. Tout récemment, la chanteuse a évoqué l’arrivée très rapide de sa grossesse. « C’est arrivé très naturellement et très rapidement. J’étais sous contraceptif et quand on s’est arrêté, c’est arrivé tout de suite. Assez incroyable, on était tous les deux surpris de la situation. Premier cycle ! Du coup, j’étais ultra étonnée. On était tous les deux très heureux et très étonnés », a-t-elle expliqué dans le podcast Bliss Stories.

Au cours de l’entretien, la jeune maman avait également fait savoir qu’elle était souvent tombée malade durant sa grossesse. Elle a aussi eu des difficultés à cerner le changement de sa silhouette. La seule apparition officielle de la jeune femme enceinte a été réalisée lorsqu’elle était à terme. Selon ses propos, elle aurait pris par un accouchement délicat, puisque tout ne s’était pas déroulé comme ils l’avaient souhaité. Esmée était restée en siège, et Florian Rossi était absent en raison du confinement qui le bloquait à la maison.