Louane dans The Voice Kids : La chanteuse et nouvelle coach montre un aperçu du tournage de l’émission !

Plus aucun doute, Louane fera bel et bien partie des nouveaux coachs à intégrer l’équipe The Voice pour la prochaine saison. En effet, la chanteuse fera son entrée chez les kids en 2022, et le tournage a apparemment commencé, au vu des clichés qu’elle vient de dévoiler.

De candidate à coach The Voice

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado)

La maison The Voice n’est pas du tout étrangère à Louane. En effet, les fans de l’émission l’ont découverte pour la première fois en 2013, lors de la 2e saison du télécrochet. Depuis tout ce temps, elle en a fait du chemin. La jeune fille d’alors qui voulait faire de la musique, a réalisé son rêve. Aujourd’hui, Louane est une chanteuse talentueuse dont le talent est reconnu… à tel point qu’elle vient coacher des jeunes à son tour, pour leur permettre de réaliser aussi leur rêve. Pour ce faire, la jeune mère intègre le jury de The Voice Kids, pour la saison 8 du programme. Notons que Louane ne sera pas la seule nouvelle. Avec elle, il y aura également Julien Doré.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado)

L’équipe sera également composée de Kendji Girac, qui a atterri dans l’émission l’année passée. Patrick Fiori sera également de la partie, et lui, on peut dire qu’il est un vétéran en matière de carrière dans la chanson, mais également en tant que coach. Quant à Louane, on peut affirmer sans se tromper que la jeune femme est ravie de cette expérience. Dans un podcast réalisé pour l’anniversaire du programme, elle disait qu’il n’y avait rien de plus formateur que The Voice.

Rendez-vous en 2022

Louane a affirmé que The Voice Kids est une école, et d’après ses mots, son expérience en tant que candidate l’a énormément aidé pour la suite de sa carrière. La jeune femme a expliqué qu’elle ne chante jamais 2 fois une chanson sur un plateau, parce qu’elle se serait trompée.

De même, elle a révélé qu’elle n’avait plus besoin d’être guidée sur certains points, car elle a beaucoup appris de son passage à The Voice en 2013. La compagne de Florian Rossi est donc ressortie plus aguerrie de son expérience The Voice, même si elle n’a pas gagné cette année-là. Toutefois, elle a quand même avoué avoir quelques craintes, mais en rapport avec son rôle de coach dans The Voice Kids.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado)

En effet, Louane se pose encore des questions sur sa « légitimité d’accompagner ces enfants », même si cette nouvelle aventure semble clairement l’exciter. Ce mercredi 3 novembre 2021, c’est le jour J pour la toute nouvelle coach, qui a partagé le moment avec ses fans sur son compte Instagram.

Alors que la jeune chanteuse a fait son entrée sur le plateau de The Voice Kids, elle n’a pu s’empêcher de filmer et de prendre des photos. Elle a montré la photo de son fauteuil The Voice Kids, marqué de son prénom. Sa légende traduit parfaitement son ressenti à ce moment-là : « C’est quand même complètement dingue, c’est complètement fou… ». Il y en a une qui va bien s’éclater dans les semaines à venir…