Loana en mauvais termes avec sa fille Mindy : L’ancienne star de téléréalité n’a pas l’autorisation de voir sa petite-fille… Affligeant !

Loana fait partie des personnages forts ayant marqué le monde de la téléréalité en France. Même si on a parfois tendance à l’oublier, elle a une fille, Mindy, avec qui elle entretient des rapports très compliqués. Loana a d’ailleurs avoué elle-même lors d’une interview qu’elle est en très mauvais termes avec Mindy. Cette dernière lui interdit même de rencontrer sa petite-fille. Mindy aurait-elle décidé de couper définitivement les ponts avec sa mère ?

Loana rejetée par sa fille Mindy, finit par baisser les bras !

C’est en 2001 que la vérité au sujet de la maternité de Loana est dévoilée par les médias. C’était lors de son entrée dans l’émission Loft Story. La nouvelle a été annoncée par Paris Match. C’est ainsi que le monde a découvert que Loana était mère. A l’époque, sa fille Mindy était laissée à la DDASS. Déjà en ce moment, les rapports entre elles étaient très compliqués. Malheureusement, le temps n’y a rien changé. Bien au contraire, la situation va en empirant.

En effet, Loana qui a refait surface il y a peu, a avoué que tout espoir était perdu. La star a touché le fond, mais a finalement réussi à sortir la tête de l’eau. C’est à ce moment qu’elle révèle qu’elle a perdu tout contact avec Mindy. Cette dernière lui a clairement fait savoir qu’elle ne voulait pas la voir. Elle ne veut pas ressembler à sa mère, et préfère donc vivre sa vie loin d’elle.

Cette situation a beaucoup affecté Loana. Elle explique qu’elle avait parfois l’impression d’avoir la peste. Elle en a beaucoup pleuré et s’est laissée envahir par la tristesse. Cependant, elle a finalement décidé qu’il était temps de passer à autre chose. Elle a donc laissé tomber et a pris la résolution de ne plus rien tenter pour revoir sa fille. Elle va même jusqu’à supprimer son contact pour être sûre de ne pas céder dans un moment de faiblesse.

Loana ne peut pas voir sa petite fille, mais garde l’espoir de fonder une famille

Pour ceux qui l’ignorent encore, Loana a été diagnostiquée bipolaire. Cela explique en grande partie les difficultés qu’elle rencontre avec sa fille. Pour arrêter de se faire du mal, elle décide de faire une croix sur un quelconque espoir de réconciliation. Elle avoue également que ses efforts pour rencontrer sa petite-fille ont été vains. En effet, Mindy a donné naissance à une fille en juin 2017. L’ancienne star de téléréalité est donc grand-mère depuis plusieurs années.

Elle explique que ses tentatives pour rencontrer sa petite-fille sont restées sans succès. Mindy a été claire à ce sujet : « Non, tu ne la verras jamais ». Malgré un tableau aussi sombre, Loana âgée aujourd’hui de 44 ans ne renonce pas à l’idée de fonder une famille. Elle regrette de ne pas avoir vu sa fille grandir. Son souhait est donc de pouvoir vivre cette expérience dans un futur proche. Bien sûr la condition est qu’elle rencontre d’abord l’homme idéal.