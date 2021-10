Le Quiz des Champions : Benjamin sort gagnant de l’émission de Cyril Féraud sur France 2… Un succès en termes d’audience !

Ce jeu télévisé est une 1ère dans toute l’histoire de la télévision ! Présenté par Cyril Féraud, le Quiz des Champions a réuni 10 champions de jeux télévisés. Il s’agissait des champions de toutes les chaînes françaises confondues, et donc de divers jeux télévisés. Un programme audacieux qui s’est tenu ce 9 octobre 2021 sur France 2. A la clé, une jolie somme de 20 000 euros qui ira à une association choisie par le candidat.

Benjamin, le champion des champions…

Pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut savoir que Benjamin est un champion du jeu télévisé Slam, diffusé sur France 3. Le jeu est animé par Cyril Féraud, qui se trouve être celui qui anime le Quiz des Champions sur France 2 ce samedi 9 octobre 2021. Notons que l’émission a fait une jolie performance, avec plus de 2,91 millions de téléspectateurs qui ont regardé, soit 16,2% en termes d’audience.

Quiz des Champions est une émission inédite, dans le sens où il regroupe de grands champions, tous jeux confondus. C’est également toutes chaînes françaises confondues, et tous les participants de par leur palmarès, sont bien connus par les téléspectateurs.

Parmi les jeux concernés, il y avait des champions de Slam, Qui veut gagner des millions ? Questions pour un champion, Les 12 coups de midi, et Tout le monde veut prendre sa place.

Déroulement de la soirée

Si l’émission de Cyril a été un tel succès, on peut dire que l’une des raisons, c’est que les candidats présents sont des chouchous des téléspectateurs. Pour la plupart, ils ont réussi à toucher les internautes par leur talent, leur savoir faire, et leur performance. Ainsi, il y avait Paul El Kharrat, le 4e plus grand champion dans les 12 Coups de midi sur TF1 et le seul champion invaincu du même jeu Xavier Mercier. De Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, il y a eu Marie-Christine Aloui-Soulimani, dont la performance s’élève à 217 participations, avec un total de gains de 196 900 euros. Du même jeu, il y avait aussi Sandrine, qui est la 2e plus grande championne de ce jeu.

Venu de Questions pour un champion sur France 3, Christophe Spalony avait gagné 50 000 euros. Il y était avec la plus grande championne de ce jeu, Sylvie Chalon, ainsi que Colette Nocon, qui est la 2e plus grande championne de ce jeu. Jaafar Meziane, est depuis 2005 un gagnant de Qui veut gagner des millions ? sur TF1, avec 150 000 euros de gains. Arthur est à ce jour, le plus grand champion de Slam sur France 3, et pour le même jeu, Benjamin est classé en 3e position.

Le Quiz des Champions s’est déroulé en 4 manches, et les champions se sont affrontés en mettant à profit toutes les connaissances qu’ils ont accumulées jusque-là. Divers thèmes ont été abordés, rendant la tâche assez dure aux champions. A la fin, c’est Benjamin, champion du jeu Slam sur France 2, qui a gagné le jeu pour son association.