Prince Harry : Le mari de Meghan Markle est prêt à divulguer la totalité des secrets de Camilla, sa belle-mère !

Les mémoires du prince Harry feront leur sortie tant attendue en 2022. Dans ces derniers, le prince Harry s’est apparemment laissé à de nombreuses révélations. On pourrait ainsi en apprendre beaucoup plus sur la relation entretenue par le prince avec sa belle-mère Camilla Parker Bowles. Des aveux qui feront grand bruit sans doute. On vous en dit plus dans la suite.

Un prince prêt à vider son sac

Le prince Harry et son père n’entretiennent pas une bonne relation, ça, on le sait. Cette rupture entre père et fils est également loin de se dissoudre. Les murs de Buckingham Palace avaient déjà été secoués par Harry lorsqu’il a annoncé la sortie prochaine de ses mémoires. Toutefois, il est loin d’en avoir fini. D’abord, il faut souligner que son père n’aura aucun répit dans les pages de son livre.

À celui-ci, il faudra ajouter sa belle-mère Camilla Parker-Bowles qui sera également sujette de révélations. Source du malheur de sa mère tant adorée disait-il, Camilla ne passe pas comme la belle-mère idéale. L’époux de Meghan Markle est prêt à divulguer tous les secrets de Camilla. C’est ce que rapporte Paul Burrel dans les colonnes du ‘’Daily Mail’’. Le prince Harry est décidé à révéler toutes les informations liées aux manigances de Camilla dans le mariage de ses parents. Les moyens utilisés par sa belle-mère pour remplacer Diana et parvenir à finir avec Charles ne seront bientôt plus un secret.

Des révélations qui vont bouleverser plusieurs membres de la famille royale !

L’ex-majordome de la princesse Diana avait fait une déclaration autrefois. Le fils de la reine Elizabeth II risque de finir tout pâle si son jeune frère dévoile l’autre face de Camilla selon lui. Paul Burrel a bien rappelé que le prince Harry n’éprouve aucune sympathie envers sa belle-mère et ne le cache pas du tout.

D’ailleurs, le prince avait ouvertement déclaré qu’il aimait particulièrement la série ‘’The Crown’’. Dans cette dernière, Camilla y est parfaitement décrite comme la belle-mère méchante. Harry n’a pas mentionné le prénom de la duchesse de Cornouailles au cours de l’atomique interview face à Oprah Winfrey.

Cependant, il n’a jamais été très proche de Camilla. C’est en tout cas ce que confirment les spécialistes royaux de MailOnline. « Soyons honnêtes, Harry n’a jamais été proche de la duchesse de Cornouailles », avait déclaré un expert. Ce dernier a également ajouté que si le prince Harry débat sur sa relation tendue avec sa belle-mère, il y aurait quelques désastres. En effet, le plus grand dommage serait du côté de Charles qui, actuellement, arrange bien le terrain pour que Camilla devienne reine.

Harry ne pourra pas mâcher ses mots

Le prince Harry va devoir payer cher pour l’écriture de ses mémoires. En effet, le fils de la princesse a dû signer un contrat avec l’éditeur Penguin Random House. C’est ainsi qu’il a pu faire débuter son projet littéraire. Toutefois, la maison d’édition est bien consciente que le bouquin va énormément secouer la sphère médiatique. C’est ce qui a motivé cette dernière à chercher le maximum d’intérêts en incluant une clause.

Dans cette clause, Harry est obligé de dire le plus de choses possible sur les membres de la famille royale britannique. C’est ce qu’a déclaré Paul Burrel au sein des pages de ‘’Closer Magazine’’. « Aucune imprécision ne fera partie du livre. Ils voudront des noms et des détails », avait-il laissé entendre… vivement 2022 !