Karine Le Marchand (L’amour est dans le pré) : La présentatrice reste-t-elle vraiment en communication avec les agriculteurs ?

C’est avec un épisode exclusif de l’émission Que sont-ils devenus que L’amour est dans le pré fera son come-back. Avec Karine Le Marchand, les téléspectateurs ont la promesse d’avoir des nouvelles d’anciens agriculteurs du programme télévisé. La question de savoir si elle reste aussi proche d’eux est donc légitime.

Quelle proximité Karine Le Marchand aurait-elle avec les agriculteurs ?

Cela fait plusieurs semaines maintenant que les admirateurs de L’amour est dans le pré attendent avec impatience ce rendez-vous. L’émission avec Karine Le Marchand a fait son grand retour ce lundi 23 Août. C’était dans une capsule inédite de Que sont-ils devenus sur M6. La grande animatrice après des mois, voire des années, a retracé le vécu de couples célèbres de l’émission.

Il s’agissait par exemple d’Alexandre et Mathieu récemment mariés, d’Anne-Marie et Gégé ainsi que Fred et Pierre. Ce fut un excellent moment de rire et de bonne ambiance partagée avec les téléspectateurs. Cependant, on se demande si Karine Le Marchand et la production sont aussi proches de ces agriculteurs comme ils le montrent.

La réponse à cette question est ‘’oui’’. Dans une interview avec le Télé Magazine, la présentatrice de 53 ans répond. Elle soutient qu’elle n’était jamais restée distante d’eux à cause de cette affection qui les unit. Elle ajoute qu’elle participe à leur suivi depuis le premier casting jusqu’au tournage de l’émission.

Pour Karine, c’est trois années de leur vie et de la sienne. C’est une période pendant laquelle elle pourrait les aider ou les conseiller si ces derniers en éprouvent le besoin.

Peut-on parler d’un vrai suivi ?

Karine Le Marchand saisit l’occasion pour clarifier les choses. Elle précise que L’amour est dans le pré n’est pas qu’une aventure qui porte sur l’amour. Selon ses dires, il s’agit d’une émission qui évoque également la réelle vie des candidats. Elle conclut en disant qu’il n’est donc pas question d’un jetable.

Pour mieux prouver ses affirmations, elle explique que de véritables liens se créent entre elle et les participants. D’ailleurs, l’animatrice aurait été présente au mariage d’Alexandre et Mathieu. Il est important de préciser qu’elle n’y était pas en tant que simple invitée, mais comme la marraine de l’événement.

Avec son grand cœur, Karine Le Marchand établit de véritables liens avec les candidats qu’elle assiste dans leur quête de l’amour. C’est quelque peu la raison pour laquelle les participants ressortent gagnants de la participation à l’émission. Pourquoi ? Parce que s’ils ne peuvent pas tous repartir avec l’amour, ils repartent tout de même avec quelque chose.

Leur participation à cette aventure leur offre un pass pour intégrer une grande et belle famille qui est désormais la leur. Pour rappel, la célèbre présentatrice anime cette émission depuis plus d’une dizaine d’années. Avant elle, Alessandra Sublet et Véronique Mounier allaient à la rencontre des agriculteurs libres d’engagement. Le but évidemment demeure d’aider chacun d’eux à trouver l’âme sœur.