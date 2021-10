Julia Vignali : L’animatrice narre comment elle a rencontré Kad Merad, l’homme avec qui elle partage sa vie !

Julia Vignali est une des meilleures figures du monde journalistique français. Toutefois, il faut souligner que la jeune femme est également la compagne de Kad Merad. Avec le célèbre acteur, elle semble vivre une merveilleuse histoire d’amour. D’ailleurs, l’animatrice s’est avancée sur sa relation avec son homme le dimanche 17 octobre dernier. Sur le plateau de Vivement Dimanche, Julia Vignali a narré comment s’est déroulée sa première rencontre avec son bien aimé. On vous en dit plus dans la suite.

Julia Vignali et Kad Merad ensemble depuis plusieurs années

Cela fait maintenant sept années que Julia Vignali et Kad Merad semblent vivre de beaux jours. Avec les années qui s’enchaînent, le célèbre comédien a pu être témoin de la montée en flèche de la carrière de sa compagne.

Sur les petits écrans, la journaliste a bien l’air de s’épanouir dans ce qu’elle fait. Depuis quelques mois, l’animatrice est parvenue à se mettre à la tête de l’émission matinale de France 2, Télématin.

Loin d’être facile, on imagine déjà tout ce que la jeune femme sacrifie pour tenir un tel rythme. Certainement, il arrive des moments où son quotidien familial en est affecté.

Quand Kad Merad est interrogé sur leur quotidien

Le mercredi 1er septembre dernier, l’homme qui partage la vie de l’animatrice n’a pas hésité d’y faire un rapprochement. C’était sur le plateau du programme d’informations.

En effet, Kad avait stimulé la curiosité de Thomas Sotto, l’acolyte de la journaliste. « Elle est comment, Julia, au quotidien, dans la vie ? », avait-il lâché. La question n’avait pas vraiment obtenu une réponse concrète de la part de l’acteur.

Ce dernier a d’abord cherché un moyen de ne pas trop s’avancer sur le sujet. « Moi, ce que je voudrais faire, c’est le débrief de l’émission. Sauf que je n’ai pas eu le temps de regarder aujourd’hui. Mais je ne vous dirai surtout pas comment ça se passe à la maison », a-t-il simplement déclaré.

Cependant, le co présentateur ne s’est pas arrêté là. « Elle ne vous réveille pas, la nuit, quand elle se lève ? Elle ne fait pas de bruit ? », avait-il ajouté pour insister. « Non pas du tout ! Et puis j’aime bien ce petit réveil à 3h25, ça me rappelle que j’ai la nuit, encore », avait laissé entendre Kad Merad avec humour.

Quand l’occasion fait bien les choses

Le dimanche 17 octobre dernier, c’était au tour de Julia Vignali de donner son avis dans l’émission Vivement Dimanche. Invitée de Michel Drucker, l’attention de l’ancienne comédienne a été attirée sur un de ses anciens clichés relatant son parcours. Des propos de la jeune femme, on comprend qu’elle n’a absolument rien oublié de ce fameux jour sur l’image en question. « C’était le 17 février 2014. Vous voyez, j’ai la date en tête puisque c’est la première que je fais un direct en télévision. J’anime ‘’C à vous’’ parce qu’à l’époque, Anne-Sophie Lapix prend des vacances. Je l’ai remplacée exceptionnellement. Et ce jour-là, mes invités étaient Alice Paul, Dany Boo, et Kad Merad », a-t-elle déclaré.

Thomas Sotto, présent sur le plateau, n’a pas tardé à s’interroger en s’exclamant si c’était là qu’elle avait rencontré son prince charmant. Avant de finir sa phrase, Julia Vignali l’a interrompu. Elle a alors confirmé qu’il s’agissait effectivement de la première fois qu’elle a rencontré Kad en direct. Une rencontre qui ne peut s’oublier, et les deux amoureux sont devenus inséparables par la suite.