Jessica Thivenin et Thibault Garcia : Le couple révèle enfin le visage de leur fille Leewane… Les fans sont conquis !

Jessica Thivenin et Thibault Garcia partagent tout avec leurs différentes communautés sur les réseaux sociaux. Alors qu’elle l’avait promis à ses plus de six millions d’abonnés sur Instagram, la belle a dévoilé le visage de sa fille Leewane. Cela s’est passé ce samedi 16 octobre 2021, et son mari l’a également présenté de son côté. Leurs fans ont adoré.

Présentation officielle de Leewane réussie, les fans l’adorent !

View this post on Instagram Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin)

Comme toute star de la téléréalité qui se respecte, Jessica Thivenin et Thibault Garcia sont régulièrement en contact avec leur communauté. Ils partagent avec eux leur vie, et parfois, dans les détails. Il paraît donc surprenant que les fans du couple n’aient pas encore vu le visage de leur petite dernière, Leewane.

Toutefois, il y a quelques jours, la jeune mère a promis que ce sera bientôt fait, et elle a tenu parole. C’est ainsi que ce samedi 16 octobre 2021, le couple a présenté officiellement leur petite fille à leur communauté respective. Pour ce faire, le couple est apparu sur leurs comptes Instagram respectifs. Ils ont posté une photo de leur couple portant la petite Leewane au milieu d’eux, et pour une fois, on pouvait admirer la bouille du bébé.

View this post on Instagram Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin)

Les internautes ont été immédiatement émus par cette photo, et ont trouvé le bébé adorable. Les jolis qualificatifs n’ont pas manqué pour la petite Leewane, qui dès son apparition, a déjà conquis tous les cœurs. Notons que de son côté, l’heureux papa a également posté une photo de toute sa famille réunie, donc avec le petit Maylone depuis peu grand frère.

Après les difficultés, la famille plus unie que jamais

View this post on Instagram Une publication partagée par T Garcia (@thibaultgarcia)

Si la famille semble très heureuse aujourd’hui, elle a traversé moult épreuves avant de pouvoir en arriver là. Il faut dire que tout comme sa première grossesse où le bébé a dû subir des opérations dès la naissance, la 2e n’a pas été de tout repos non plus. Il a fallu à Jessica Thivenin, de rester au lit pendant de longues semaines, afin que son bébé puisse avoir une chance de survivre.

Cependant, dans ces épreuves, Jessica Thivenin a pu compter sur le soutien infaillible de son mari. Ce dernier a confié être très fière de sa femme, qui demeure à ses yeux, la plus grande des guerrières. Pour Thibault Garcia, Jessica Thivenin est la meilleure des mères. En tout cas, les différentes épreuves semblent avoir rapproché le couple plus que jamais. Si les fans ont eu quelques peurs entre-temps, en raison d’une absence de bague au doigt de la part de Jessica Thivenin; le couple a prouvé que c’est toujours l’amour fou.

View this post on Instagram Une publication partagée par T Garcia (@thibaultgarcia)

Il y a quelques jours, Thibault Garcia a dû être hospitalisé pour une petite opération au niveau du genou. Sa chérie a alors partagé les mots tendres qu’il lui a envoyés. Cela fut suivi d’une belle déclaration de la jeune femme, toujours in love de son mari. En ce moment, tout semble aller pour le mieux, et c’est tout le mal qu’on leur souhaite.