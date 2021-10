Iris Mittenaere, Flora Coquerel et Malika Ménard : Les reines de beauté mettent le feu en maillot de bain à Dubaï pour un anniversaire qui promet d’être inoubliable !

Le 9 octobre 2021, la température est montée très haut à Dubaï, et pour cause. Iris Mittenaere et son compagnon Diego El Glaoui s’y sont rendus pour l’anniversaire de la sœur de ce dernier. En plus de la reine de beauté 2016, deux autres miss étaient de la partie. Quelques jours plus tard, de belles images ont été mises en ligne par l’heureuse du jour.

On ne s’ennuie pas !

Dernièrement, il semble y avoir constamment de quoi s’occuper. Déjà le 4 octobre 2021, on a vu défiler un parterre de célébrités au défilé Etam Live Show 2021. Celui-ci s’était tenu à l’Opéra Garnier à Paris, et Iris Mittenaere (Miss France 2016) et son chéri Diego El Glaoui n’ont pas raté cette occasion. Peu après, le couple glamour s’est envolé pour Dubaï, et c’était pour une occasion spéciale.

Aussi, la jeune femme de 28 ans ne s’y est pas rendue seule. 2 autres miss France ont également fait le déplacement. Il s’agit de Flora Coquerel, la Miss France 2014, et Malika Ménard, Miss France 2010. Quant à l’occasion spéciale, c’était pour un anniversaire qui s’est tenu le 9 octobre 2021. C’est la blogueuse mode Kenza Sadoun El Glaoui et son mari qui étaient à l’honneur.

Il s’agit donc de la sœur de Diego et son beau frère. Ceux-ci ont choisi Dubaï pour célébrer leur anniversaire. Ainsi, la famille et les amis proches ont été invités pour partager ce moment à leur côté.

Un anniversaire inoubliable

Tous occupés à prendre du bon temps, ce n’est que quelques jours plus tard après l’anniversaire, que les clichés ont commencé à circuler. Ainsi, sur les réseaux sociaux, les fans ont pu découvrir les moments de bonheur partagés entre les convives. Il faut dire que l’endroit s’y prête bien, et on a pu voir une joyeuse troupe au bord d’une piscine par exemple, sans parler du magnifique coucher de soleil à l’horizon.

L’un des moments qui a beaucoup retenu l’attention des internautes, c’est lors d’une fête sur un bateau. C’est ainsi que l’on a pu voir les 3 Miss France présentes en maillot de bain, et toutes souriantes. La chérie de Diego avait opté pour une pièce noire avec un grand décolleté, alors que Flora Coquerel était en bikini de couleur noire aussi. Malika Ménard a préféré quant à elle, du doré pour son maillot de bain, qui était dos nu.

Plusieurs clichés ont été pris, et les Miss France étaient parfois ensemble. Il faut noter qu’elles n’étaient pas les seules célébrités sur place. En effet, Camille Callen, plus connue sous le pseudonyme de Noholita, était également de la partie. L’influenceuse, tout comme Valentin Lucas, et d’autres encore, avaient été invités par Kenza Sadoun El Glaoui et son époux.

D’ailleurs, déjà nostalgique de ces magnifiques moments, c’est l’heureuse du jour qui a partagé les photos sur son compte Instagram. En légende, Kenza Sadoun El Glaoui a confié qu’elle n’arrivait pas encore à se remettre de ces 3 jours apparemment magnifiques…