Géraldine Maillet : La chroniqueuse poste un rare cliché de famille mettant en l’honneur « Mamie Teti » qui fête son anniversaire… Ses abonnés sont charmés !

Plutôt active sur les réseaux sociaux, Géraldine Maillet a voulu présenter les 3 femmes de sa vie à sa communauté sur Instagram, pour une occasion spéciale. En effet, c’est l’anniversaire de sa « Mamie Teti » ce lundi 1er novembre 2021.

Des projets en amoureux pour Géraldine Maillet

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Geraldine Maillet (@geraldinemaillet)

Depuis quelques années, Géraldine Maillet fait partie des chroniqueurs récurrents de l’émission Touche pas à poste. Présentée par l’animateur phare de C8 Cyril Hanouna, nombreux sont les téléspectateurs qui l’ont découvert et beaucoup apprécié par ce canal. Il faut dire que l’ancien mannequin sait très bien défendre son point de vue, et ses analyses sont toujours posées et parfaitement raisonnées.

Après quelques années passées dans l’émission, Géraldine Maillet fait pleinement partie de l’équipe dorénavant, et se livre de temps en temps sur le plateau. C’est ainsi que l’on a appris que la mère de famille est la compagne de Daniel Riolo, un journaliste sportif qui intervient sur RMC. L’écrivaine avait confié entre temps, qu’aux débuts de leur relation, il y avait eu un coup de foudre, mais que ce n’était réciproque.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Geraldine Maillet (@geraldinemaillet)

Aujourd’hui, tout est bien qui finit bien, au point où les tourtereaux ont des projets à long terme, avec des rêves en commun. Il y a quelques jours, la chroniqueuse a fait part de ses futurs projets en commun avec son chéri. Scénariste, réalisatrice, écrivaine, et même actrice, Géraldine Maillet peut se targuer d’avoir plusieurs cordes à son arc. Cependant, elle rêve d’en ajouter encore une.

Le mercredi 27 octobre 2021 elle a révélé qu’elle avait comme rêve d’ouvrir un restaurant avec celui qui partage sa vie. A 49 ans, elle et son conjoint vivent pour ce projet d’après ses dires. Entrant dans les détails, elle a expliqué que ce serait un restaurant franco-italien, où elle se chargera de cuisiner français. Ce sera donc à Daniel Riolo qui cuisine très bien selon sa compagne de cuisiner italien. Tout est prévu pour Géraldine Maillet, qui se donne une dizaine d’années pour y arriver, au moment de la retraite.

4 générations sur une photo !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Geraldine Maillet (@geraldinemaillet)

L’ancien top modèle, quand elle n’est pas dans Touche pas à mon poste pour défendre ses idées, est parfois sur les réseaux sociaux. Ce lundi 1er novembre 2021, la belle a régalé ses abonnés avec un cliché qui en a fait rêver plus d’un. Il faut dire que c’est un jour spécial pour elle, car c’est l’anniversaire de sa grand-mère, Mamie Teti, qui célèbre ses 91 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Geraldine Maillet (@geraldinemaillet)

La romancière a alors décidé de partager des photos tendres, dont une particulièrement a attendri les internautes sur son compte Instagram. Sur la photo, on pouvait voir une dame qui semble être la maman de Géraldine Maillet, aux côtés de Mamie Téti. Près de la 1ère se trouvait la fille de la scénariste, qui elle-même était juché de l’autre côté. En légende, elle a souhaité un joyeux anniversaire à sa grand-mère, et a marqué son âge.

Sa communauté a été émue de voir 4 générations de femmes sur cette photo. On peut dire que c’est assez rare de nos jours.