Florent Pagny : Le chanteur prend la décision de revenir définitivement en France… Il explique son choix !

Un grand changement se prépare pour Florent Pagny. En effet, dans un entretien accordé à un média, le célèbre chanteur révèle qu’il s’apprête à s’installer en France. Jusque-là, le mari d’Azucena faisait régulièrement l’aller-retour entre la France et l’Argentine, pays natal de son épouse. Il semble que la famille ait besoin de plus de stabilité en ce moment.

Une vie loin de la célébrité

Enfin, il a décidé de se poser ! Pendant plusieurs années, celui qui est revenu en tant que coach de The Voice et qu’on a vu récemment dans The Voice All-Stars, est beaucoup resté à l’étranger. Marié à Azucena Caamaño, une artiste connue au cours d’un voyage en Argentine, Florent Pagny séjourne régulièrement dans de pays. D’ailleurs, le couple qui a 2 enfants, s’y était installé.

Finalement, cela s’est résolu en plusieurs va et vient entre la France et l’Amérique du Sud. Florent Pagny a expliqué qu’il voulait que leurs 2 enfants qui sont arrivés naturellement sans planification, partagent les 2 cultures de leurs parents. Son épouse a donné son accord, même si elle craint pour sa carrière. Cependant, l’interprète de Ma liberté de penser a plutôt bien aimé ce pari fou. Cela lui a permis de vivre dans l’anonymat, et de profiter d’une vie normale, sans célébrité. Néanmoins, il révèle qu’en raison des réseaux sociaux, il commence par être repéré même au fin fond de l’Argentine.

Florent Pagny et sa famille plus stable en France

Fini la vie de nomade, Florent Pagny avec sa petite famille, a pris la décision de revenir aux sources. A la veille de son 60e anniversaire qui aurait lieu ce 6 novembre 2021, il envisage donc un changement radical. Comme il vient de le confier à un média, Florent Pagny affirme que dans 9 mois, il en aura fini avec sa tournée. De ce fait, il n’aura plus aucun engagement et sera libre.

Heureusement pour lui, comme il le dit s’y bien, sa femme et conseillère est bien plus prévoyante que lui. Pour le moment, le projet est donc pour sa famille et lui, de devenir des résidents français. Les voyages vont êtres réduits, surtout que le chemin est long pour aller en Patagonie chez son épouse. D’après celle-ci : « …depuis Paris, il faut treize heures de vol, un autre avion pour deux heures supplémentaires, puis deux-trois heures de voiture ! On va simplifier tout ça, beaucoup plus profiter, nous alléger de ce qui est inutile. ».

Notons qu’avec son retour en France, Florent Pagny coupe court à toutes les polémiques qui ont circulé sur son exil fiscal. Soulignons qu’il y a 4 ans, le chanteur était parti s’installer au Portugal parce que la politique des impôts y était plus satisfaisante selon lui : « Parce que quand un mec a bossé toute sa vie en payant des impôts, le jour où il est mort, on lui reprend encore la moitié. C’est pas une honte, ça ? Pas d’impôts sur la fortune. Je ne suis pas fortuné mais j’espère y arriver. ».

Il faut croire que la nostalgie du pays le fait revenir malgré ce qu’il pense de la politique fiscale en France.