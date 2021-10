Emmanuel de La Taille : L’ancien journaliste économique de TF1 est mort dans un tragique accident de la route au niveau des Champs-Elysées !

Terrible journée ce mercredi 13 octobre 2021. L’ancien journaliste économique de TF1 est décédé à 89 ans. L’homme a été renversé par un camion sur les Champs-Elysées à Paris.

Encore un coup dure pour le groupe TF1

Emmanuel de la Taille vient de partir. Journaliste d’une rare pertinence dans le domaine économique. Homme élégant et attentionné. Il m’a beaucoup aidé à mes débuts à @TF1 13h . RIP 🖤 — Michel Denisot (@michel_denisot) October 14, 2021

Décidément, les coups durs s’enchaînent pour la grande famille de TF1. En effet, c’est ce mercredi 13 octobre 2021 que les obsèques d’Etienne Mougeotte ont eu lieu. Celui-ci avait été un grand nom de la maison TF1, en étant vice-président du groupe. Il a aussi été directeur d’antenne de la chaîne et ce, plus d’une vingtaine d’années. C’est donc normal que lors de ses funérailles, plusieurs figures emblématiques aient été présentes.

Il faut dire que pour bon nombre d’entre eux, il a été présent pendant une bonne partie de leur carrière sur la chaîne. Comme célébrités de la 1ère chaîne présentes, il y avait entre autres, Patrick Poivre d’Arvor, Arthur, Jean-Pierre Foucault, Claire Chazal, Evelyne Dhéliat, ou encore Nikos Aliagas. Tous étaient là pour rendre un dernier hommage à l’homme.

Mort d’Emmanuel de la Taille. Avec François de Closets le pionnier de l’information économique à la télévision. Un expert, un vrai. — Namias Robert (@NamiasRobert) October 14, 2021

Cependant, ce jour des obsèques d’Etienne Mougeotte, a été tristement marqué par le décès d’un autre ancien grand nom de la chaîne. Emmanuel de La Taille s’en est allé à son tour, mais dans de terribles circonstances. En effet, le journaliste de 89 ans a été victime d’un accident de la route, et cela s’est passé dans le 8e arrondissement de Paris, dans le secteur des Champs-Elysées. Il a été renversé par un camion et malheureusement, le journaliste a succombé à ses blessures, et s’en est allé.

Un journaliste accompli avec une carrière incroyable

Journaliste et producteur, Emmanuel de La Taille est connu dans la profession pour avoir été l’un des précurseurs de l’économie. Il a en effet proposé un magazine qui soit plus accessible à tous, avec François de Closets. Le projet s’est concrétisé en 1978, et ce tout 1er magazine économique télévisé s’intitulait « L’enjeu ». Il était donc accessible à tout le monde.

Emmanuel de la Taille a été plusieurs fois récompensé pour ses diverses œuvres, avec des prix littéraires. En 2009, ce fût pour son œuvre journalistique et ses émissions, et dans les années 2000, pour sa création d’une web-TV. Un projet très avant-gardiste à ce moment-là. Au tout début des podcasts, Emmanuel de la Taille était également là, trouvant divers moyens d’informer le public.

Victime d’un accident de la route dans le secteur des Champs-Elysées à Paris, Emmanuel de La Taille est décédé à l’âge de 89 ans. Il a été l’un des premiers à vulgariser l’économie à la télévisionhttps://t.co/tESLRTYhpR — Le Parisien (@le_Parisien) October 14, 2021

La carrière d’Emmanuel de La Taille dans l’audiovisuel est plutôt incroyable. Il faut savoir qu’il a travaillé à l’Agence France Presse, mais aussi à l’Office de radiodiffusion-télévision française. C’est après tout cela qu’il est arrivé dans le groupe TF1, déjà pétri d’expériences. Le journaliste y est resté à divers postes, et ce, pendant plus de 30 ans.

Il y a encore un an, Emmanuel de La Taille sortait encore un livre intitulé « 1940-2020 : De guerres en crises, un parcours français ». Pionnier des médias, le décès d’Emmanuel de La Taille laisse un grand vide dans le monde des médias, mais aussi dans la famille de TF1.