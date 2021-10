Elodie Frégé : La chanteuse se lance dans un nouveau projet après 18 ans à la suite de Star Academy !

La dernière fois où Élodie Frégé a participé à la Star Aademy remonte à 2003. Toutefois, à compter du 11 octobre prochain, on verra la chanteuse apparaître dans un nouveau projet. Cette fois, ce n’est plus sur un podium de danse qu’on retrouvera la chanteuse, mais plutôt dans une nouvelle série. On vous en apprend davantage dans la suite.

Tout a commencé en 2003

View this post on Instagram Une publication partagée par Elodie Frégé (@elodiefrege)

Cela fait pratiquement 18 ans qu’Élodie Frégé s’est révélée au public. À l’époque, la chanteuse participait à la troisième saison de l’émission Star Academy et aurait pu rester dans l’anonymat. De surprenantes révélations avaient été données sur Élodie par le chorégraphe Kamel Ouali en mai dernier dans un documentaire.

C’était à l’occasion du 20e anniversaire de l’émission. « Personne n’avait craqué sur cette fille, et moi, j’avais vu qu’elle avait un truc dans le regard. J’avais dit : vous êtes durs », avait-il souligné. Dans le même sens, la candidate a confirmé qu’elle avait été jointe 48 heures avant de faire sa descente sur Paris.

Cette expérience a offert de la visibilité à la chanteuse. Cela lui a également permis de faire la rencontre de plusieurs noms connus du grand public. C’est ainsi qu’Élodie Frégé a rencontré Michael avec qui elle a gardé une très grande proximité. Le 17 septembre dernier, la chanteuse de 39 ans n’a pas manqué de lui déclarer un poignant message au micro de Radio VL.

La chanteuse laissait entendre qu’elle ne voudrait jamais que cette amitié s’arrête. Élodie espère même revoir Michal dans l’au-delà après qu’ils auront quitté cette planète. Ce qui est certain, c’est que la chanteuse tient énormément à son ami et sera toujours présente pour ce dernier.

Un nouveau projet en vue

View this post on Instagram Une publication partagée par Elodie Frégé (@elodiefrege)

Aujourd’hui, Élodie Frégé a choisi de faire ses adieux à la scène. Toutefois, on la retrouvera dans un autre type de projet. En effet, la chanteuse sera présente dans le tournage d’une série.

Ainsi, apprêtez-vous à la voir à partir du 11 octobre prochain à l’affiche d’une mini-série proposée par M6. On la verra évoluer aux côtés de Ary Abittan, l’ancienne compagne de Grégory Fitoussi ainsi que d’Odile Vuillemin. Pour l’heure, le rôle de la chanteuse n’a pas encore été annoncé.

La série parle de la vie de Camille. Cette dernière basculera au moment où l’homme dont elle est amoureuse sera porté disparu du jour au lendemain. Parti sans laisser de mots ou d’adresse, l’homme a même pris le soin de vider son compte bancaire. Dans la recherche de son amoureux, elle se rend compte que celui-ci séduit d’autres femmes dans le but de les arnaquer.

L’objectif de Camille interprété par Odile Vuillemin sera dès lors d’ouvrir les yeux aux autres victimes. Le sauvetage des autres femmes tombées amoureuses de cet usurpateur sera la raison particulière qui tient l’ex-compagne de l’homme sur les pieds. L’idée, c’est parvenir à l’affronter et que justice soit faite. On peut être certain que les fans d’Élodie Frégé auront hâte de la retrouver dans ce nouveau projet qu’elle aborde.