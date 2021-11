Elizabeth II : De nouvelles informations à propos du baptême de Lilibet ( fille du prince Harry et Meghan Markle) font plaisir à la souveraine !

Jusque là, la question de savoir où sera célébré le baptême de Lilibet-Diana, n’avait pas encore trouvé de réponse. Née il y a quelques mois déjà, on s’attendait à ce que l’arrière-petite-fille de la reine Elizabeth II soit baptisée aux USA. Cependant, il semblerait que cela se fasse finalement en Angleterre, une nouvelle réjouissante pour Sa Majesté.

Des contraintes pour le déplacement

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle se sont établis aux USA depuis un bon moment maintenant, pour leur tranquillité. Cependant, c’est une très grande distance avec l’Angleterre, ce qui fait qu’avec la situation sanitaire, il n’est pas possible de se déplacer facilement. En conséquence, la Reine Elisabeth II n’a pas encore eu la chance de faire la connaissance de son arrière-petite-fille Lilibet.

Toutefois, le prince Harry a quand même fait quelques déplacements en Angleterre, lors de cérémonies importantes. Ce fût le cas le 10 avril 2021, afin de pouvoir participer aux obsèques du prince Philip. De même, pour l’inauguration de la statue en l’honneur de Lady Diana qui s’est tenue le 1er juillet, l’époux de Meghan Markle y était, mais à chaque fois sans cette dernière.

Pour le 1er évènement, la duchesse de Sussex alors enceinte de sa fille Lilibeth, n’a pu se déplacer sous ordre des médecins. Pour l’inauguration, elle venait d’accoucher peu avant. Malgré tout, la reine Elizabeth II a pu voir son arrière-petite-fille en visio, et par la suite, la famille royale entière a pu voir des photos de la nouvelle princesse.

Où se déroulera le baptême de Lilibeth ?

A quel moment Lilibet Diana sera présentée de façon officielle à sa famille royale ? Cette question taraude les fans de la famille royale, et l’un des évènements qui pourrait permettre cela, est le baptême du bébé. Les parents Meghan Markle et le prince Harry ne se sont pas encore prononcés sur ce point, alors que des restrictions viennent compliquer les choses en Angleterre.

En effet, le prince William refuse catégoriquement que sa nièce soit baptisée à la chapelle St Georges de Windsor. De même, Lilibeth n’aura pas droit à la tenue officielle pour cet évènement, ce qui ferait hésiter ses parents de faire un déplacement en Angleterre malgré tout pour le baptême.

Néanmoins, ce samedi 6 novembre 2021, on apprend par un célèbre magazine anglais, que Meghan Markle et le prince Harry pourraient revenir en Angleterre. Ce serait pour que la petite fille puisse être baptisée selon la tradition anglicane. Aussi, l’évêque de Liverpool Paul Bayes, a confié que la Reine Elizabeth II espère et se réjouit aussi que le baptême se fasse à Londres. Notons que c’est l’évêque qui s’était chargé du baptême d’Archie.

Il ne manque plus que la décision finale des parents, mais une chose est sûre, le déplacement des Sussex avec leurs enfants ferait très plaisir à la reine Elizabeth II. Il faut dire que la santé de Sa Majesté inquiète beaucoup ces jours-ci, alors que la vieillesse se fait ressentir. Malgré tout, à 95 ans, elle tient bon…