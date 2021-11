Danse avec les stars : Quelques petits secrets de l’émission divulgués par Chris Marques !

Les quarts de finale de la saison 11 de Danse avec les stars approchent à grands pas. Pendant ce temps, Chris Marques s’est amusé à faire découvrir les coulisses de l’émission. En effet, le juge emblématique du programme de TF1 a permis à ses abonnés d’en apprendre un peu plus sur des secrets de fabrication. On vous en dit plus dans la suite.

Danse avec les stars de retour sur les écrans avec pas mal de changements

Après deux ans d’absence des écrans, l’émission Danse avec les stars fait son retour. Dans ce sens, la production a souhaité mettre les petits plats dans les grands. Certes, la formule originale a toujours marché. Toutefois, le programme n’a pas voulu procéder comme à l’ancienne pour cette onzième saison.

En ce qui concerne le jury et le parquet, les fans de la première heure ont été très surpris. Denitsa Ikonomova, grande quadruple gagnante, a fait ses adieux à la compétition pour s’asseoir à la table des juges. En plus, la table en question n’est plus d’actualité et laisse la place à quatre grands sièges. Derrière ces derniers, on retrouve différents écrans chargés de diffuser les notes.

Cette modification va embrouiller le plus craint des jurés. Un peu trop habitué à effrayer les candidats au moyen de ses plaquettes argentées, Chris Marques va devoir prendre d’autres repères. La nouvelle recrue de l’émission de TF1 l’avait également souligné. « Je sais que Chris Marques est très très triste de ça parce qu’il aimait beaucoup sortir sa pancarte et il ne pourra plus. Maintenant, les notes s’affichent au-dessus de nous », expliquait François Alu.

Quand on s’appelle Chris Marques, on parvient à trouver ses marques

Deux mois après que la nouvelle édition ait été lancée, Chris Marques a enfin pu maîtriser son environnement. Dans son rôle de véritable patron de l’émission, le champion de salsa n’a pas manqué de se retrouver aux commandes du jury. L’homme se charge de mener ses petits camarades avec des propos qu’on lui connaît si bien à chaque début et clôture de prestation.

Le mardi 9 novembre dernier, c’est avec les internautes amoureux du programme que l’homme s’est amusé à faire découvrir sa grande expérience. « Je vous dévoile les coulisses de DALS…vous saviez tout ça ? », écrivait-il en légende sous une vidéo prise au sein du studio 217.

Le joli tour de propriétaire offert par Chris

Sur les images de la vidéo mise en ligne, les téléspectateurs peuvent découvrir que les membres du jury disposent des écrans de retour. Ces derniers leur permettent de mieux analyser les détails au cours des performances des couples. Les candidats avaient la possibilité de s’exercer pendant deux heures avant que l’émission ne débute. Cela pouvait leur permettre d’avoir un aperçu de leur chorégraphie. C’est en tout cas ce qu’a laissé comprendre l’homme qui partage sa vie avec Jaclyn Spencer.

La vidéo publiée par Chris laisse apprécier les cameramen de l’extrême. Ce sont eux qui filment les candidats et le plateau depuis les hauteurs. Les fans de l’émission ont pu savourer plusieurs détails de l’émission grâce à l’initiative du juge emblématique. Une belle manière qui leur a permis de découvrir les coulisses de leur émission préférée Danse avec les stars.