Cyril Hanouna et Emilie : L’ancien couple tient une discussion en direct sur le plateau de TPMP… Sans le savoir, Emilie fait une révélation surprenante !

Emilie, l’ex compagne de Cyril Hanouna, est restée en très bons termes avec lui. Pour ceux qui avaient encore un doute à ce sujet, on en a eu la confirmation en direct. Ce lundi 18 octobre, le présentateur téléphone à son fils Lino depuis le plateau de l’émission. Il tombe sur son ex Emilie et leur discussion se déroule en direct. C’est ce qui permet au public de découvrir le surnom assez surprenant de Cyril Hanouna.

Contrairement aux couples séparés qui se déchirent chaque fois qu’ils en ont l’occasion, Cyril Hanouna et Emilie ont gardé de bons rapports. En effet, le présentateur de TPMP s’entend très bien avec la mère de ses enfants. Lino et Bianca peuvent donc profiter de leurs deux parents dans un climat harmonieux, même s’ils sont séparés. Nous avons pu en avoir la preuve ce lundi dans l’émission Touche pas à mon poste.

En ce début de semaine, le célèbre animateur et son équipe sont en pleine forme. Pour commencer l’émission, l’animateur décide de passer un appel à son fils de 9 ans. Il raconte à Bernard Montiel que Lino, son fils, n’avait pas apprécié son émission du dimanche. Cyril Hanouna et Lino auraient écouté ensemble l’émission sur RFM avec Francis Huster. D’après l’animateur, le commentaire de son jeune garçon était : « elle est éclatée au sol ».

C’est donc pour prouver qu’il ne ment pas, qu’il décide d’appeler Lino en direct. Malheureusement ou heureusement, la personne à l’autre bout du fil n’est pas Lino. Il s’agit plutôt de sa mère, l’ex-compagne de l’animateur. Dès qu’elle décroche, Emilie répond : « oui HP ». Celle-ci ignore qu’elle est sur haut-parleur et qu’elle passe à la télé.

Un surnom plutôt étrange qui suscite de nombreuses interrogations

Cyril Hanouna tente de faire savoir à Emilie qu’elle est en direct, mais celle-ci peine à le croire. Elle se demande si le surnom HP ne sera pas un sujet de polémique. C’est d’ailleurs exactement ce qui s’est produit. Sentant venir l’interrogatoire et les questions avec insistance, l’animateur tente de noyer le poisson. Il fait une plaisanterie et explique que son ex avec qui il est très ami aujourd’hui, l’appelle HP. Il définit ensuite HP qui selon ses dires signifie : Hôpital Psychiatrique.

Suite à cela, les réactions sont nombreuses sur le plateau. Les chroniqueurs taquinent amicalement leur collègue. A travers leurs commentaires, ils semblent tous être d’accord : ce surnom correspond parfaitement à l’animateur.

Cependant, d’après plusieurs sources, HP ne signifie pas vraiment Hôpital Psychiatrique. Ce serait plutôt un sigle pour : Haut Potentiel. Dans les deux cas, on y retrouve parfaitement Cyril Hanouna. Malheureusement, la question reste entière, car il est impossible de savoir exactement ce que signifie ce surnom, HP. En attendant, c’était un plaisir pour le public d’être témoin de l’entente cordiale qui règne entre les deux parents malgré leur séparation.