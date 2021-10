Coumba (Koh-Lanta, La Légende) harcelée : elle prend la décision de porter plainte en ayant le soutien de Claude et Alix !

À en croire sa récente publication, Coumba est bien motivée à mettre fin aux harcèlements dont elle est victime sur la toile. C’est ce qu’on peut déjà comprendre de son post sur Instagram. Aussi, le dimanche 17 octobre dernier, la batailleuse membre de l’édition all-star de Koh-Lanta a bien affiché sa position. Coumba faisait savoir à ses détracteurs que leurs agissements n’allaient pas rester impunis. Elle peut compter sur Alix et Claude comme soutien. Apprenez-en plus dans la suite.

Une figure emblématique de l’émission Koh-Lanta

Coumba est une des participantes légendaires de Koh-Lanta. En effet, à chaque participation de la jeune femme, elle a toujours su se faire remarquer. Du haut de ses 36 ans, la sportive qui en est à sa quatrième participation avec La légende a un fort caractère. Originaire du Val-de-Marne, Coumba s’est toujours illustrée comme l’aventurière parfaite.

On la voit se battre d’arrache pied sur les épreuves et elle affiche des performances physiques incroyables. Surnommée même ‘’la gazelle’’, la jeune femme dans le dernier opus en cours de diffusion sur TF1 est plutôt critiquée. Il faut dire que ses stratégies souvent mal appréciées et son caractère fort en sont à l’origine. Ayant pourtant initié le ‘’girl power’’ au cours de cette édition, Coumba ne s’est pas fait prier pour sacrifier son amie Candice.

Ciblée par de nombreux commentaires rabaissants sur la toile à chaque diffusion de Koh-Lanta, la légende, la jeune femme réplique. Sur une de ses story Instagram, elle faisait comprendre qu’elle allait dorénavant porter plainte contre ses détracteurs. Une initiative qui a bien l’air d’être acclamée par Claude et Alix qui la soutiennent.

Coumba insultée chaque jour

Décidément, Coumba est déterminée à ne plus être la cible d’attaques verbales sur internet. L’aventurière a prévenu tous ceux qui s’amusent à lui proférer des messages de haine. « Vous pouvez ne pas être d’accord avec mes choix, mon comportement, etc., mais de là à m’insulter quotidiennement…bref, je ne laisserai plus passer à partir de ce jour ! », a-t-elle déclaré.

La sportive a ensuite continué en précisant qu’une injure publique est réprimée par la loi 18811 (article 33). Ce genre d’acte serait sanctionné d’une amende de 12 000 euros. Aussi, même ceux qui créent de faux comptes peuvent déjà trembler. « La cyber police retrouve même les créateurs de faux comptes », souligna-t-elle.

Pour permettre à sa communauté d’apprécier les genres de messages de type harcèlement qu’elle reçoit fréquemment, l’aventurière en a partagé quelques-uns. « ‘’Sale traître, t’es une p*te, moi je voterai jamais une fille et t’as voté Clémence et Candice, sale hija de p*ta’’ », pouvait-on lire sur un post violent.

Pour Claude, certaines personnes ont du mal à faire évoluer leurs mentalités. Normalement, chaque Koh-Lanta doit demeurer un jeu. C’est en tout cas ce que ce dernier pensait à travers un message en postant la story de Coumba sur son compte.

Alix, quant à elle, a déclaré avoir mal au cœur quand elle lit ces genres de messages. Elle a également partagé le message de sa camarade d’aventure. On espère donc que les haters mettent un verrou sur leur intervention et que tout le monde puisse profiter du jeu.