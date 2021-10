Chantal Goya : La chanteuse est victime d’un accident, mais elle rassure ses fans… Il y a eu plus de peur que de mal !

Chantal Goya a récemment été victime d’un accident qui s’est déroulé en pleine rue. Ce dimanche 26 septembre, elle fait une vidéo pour informer sur son état. La vidéo est publiée sur Facebook. On y voit la chanteuse avec le bras gauche en plâtre. Néanmoins, elle rassure ses fans et leur fait savoir qu’elle se porte bien.

Chantal Goya fait une mauvaise chute dans la rue et se casse le bras

Aujourd’hui âgée de 79 ans, Chantal Goya est une chanteuse qu’on ne présente plus. Elle a fait danser le monde au son de ses belles mélodies et de sa douce voix pendant plusieurs décennies. D’ailleurs elle continue encore à nous émerveiller, puisqu’elle n’est pas encore à la fin de sa carrière. Malgré son âge avancé, elle est très active sur les réseaux sociaux. Toutefois, ces derniers jours, elle est restée plutôt discrète.

Elle réapparaît le dimanche 26 septembre dans une vidéo sur Facebook, expliquant sa mésaventure. En effet, dans la vidéo publiée sur sa page, la chanteuse explique qu’elle a été victime d’un accident. Le but de sa vidéo était de donner des nouvelles à ses fans et de les rassurer. Elle explique qu’elle n’avait pas fait de chute depuis plusieurs années. Malheureusement, en allant à la poste quelques jours plus tôt, elle tombe en pleine rue. Elle a buté sur une pierre qui lui a fait perdre l’équilibre. C’est ainsi qu’elle s’est étalée de tout son long sur le sol.

Visiblement la chute n’a pas été sans conséquence, puisqu’elle avait le bras plâtré. Elle a dû se rendre à l’hôpital juste après l’accident pour recevoir des soins. Selon ses dires, le personnel hospitalier l’a accueillie comme une véritable reine. Ils étaient nombreux à l’avoir connu dans leur enfance. C’était donc une occasion inespérée pour eux de rencontrer cette icône de la chanson française.

Chantal Goya avoue qu’à son arrivée, elle avait peur de découvrir l’état de son bras. Heureusement, il s’agissait d’une simple fracture. Elle s’en sort donc avec un plâtre qu’elle gardera pendant cinq semaines. Malgré ce léger contretemps, la chanteuse ne compte pas laisser ses projets en attente. Elle ne se laisse pas non plus abattre par les soupçons d’escroquerie qui pesaient sur elle.

Chantal Goya prépare la sortie d’un nouvel album

La chanteuse Chantal Goya n’est pas prête pour la retraite. La preuve, elle prépare actuellement la sortie d’un nouvel album. Elle annonce à ses fans qu’elle était en studio avec Jean-Jacques pour les derniers ajustements sur l’album. Celui-ci devrait sortir le 15 novembre prochain. Il s’agit d’un album de Noël qui sortira juste à temps pour les fêtes de fin d’année. En plus des belles chansons de Noël habituelles, la chanteuse promet à ses fans, trois chansons inédites.

Elle rassure aussi toutes les personnes qui attendent de la voir sur scène dans son spectacle. Sa blessure n’entraînera pas l’annulation de la tournée. On peut donc dire que tout va pour le mieux pour la chanteuse.