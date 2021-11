Caroline Margeridon : La femme d’affaires annonce le décès de sa mère avec qui elle a coupé les ponts depuis plusieurs années !

Caroline Margeridon a fait une triste annonce en ce jeudi 4 novembre 2021. En effet, la célèbre antiquaire a perdu sa mère, mais ce n’est pas tout. Elle ne lui parlait plus depuis des années, parce que cette dernière lui aurait fait du mal quand elle était jeune. Une rancœur de l’antiquaire, qui fait qu’elles n’ont jamais pu se réconcilier jusqu’à la fin…

33 ans sans contact !

Caroline Margeridon est une personne très active sur les réseaux sociaux. Cette dernière se montre d’ailleurs très proche de ses 2 grands enfants Alexandre âgé de 23 ans, et Victoire qui en a 22. Ils sont nés de ses amours passés avec son ex mari, le jockey Gérald Mossé. Aujourd’hui, à 55 ans, Caroline Margeridon refait sa vie avec un nouveau compagnon dont elle parle parfois également.

Cependant, on a rarement entendu parler de sa mère. En ce moment, elle est en pleine promotion pour la sortie de son livre autobiographique qui s’intitule « Libre ! ». Un titre qui lui ressemble bien, pour un ouvrage sorti aux éditions Plon. A l’occasion de la publication de son livre, Caroline Margeridon a accordé une interview ce jeudi 4 novembre 2021.

Ce fût à cette occasion, qu’elle a évoqué sa relation avec sa mère, profitant pour annoncer une terrible nouvelle. L’acheteuse professionnelle a révélé que sa mère était décédée il y a environ 1 mois. Elle déplorait d’ailleurs que cette dernière n’ait pas eu l’occasion de lire son œuvre. Toutefois, la mère de famille ne s’est pas étendue sur le sujet plus que ça. Néanmoins, il paraît évident que Caroline Margeridon est encore secouée par cette nouvelle, surtout quand on a une idée de son passé.

Alors qu’elle a 55 ans aujourd’hui, elle a confié que depuis ses 22 ans, elle avait décidé de couper tout contact avec sa mère. En résumé, cela fait bien 33 ans que les 2 femmes ont passé sans plus rien partager et sans se voir. Une situation qui, aujourd’hui, la fait réfléchir : « C’est horrible quand on y pense… ».

Caroline Margeridon avait toujours refusé de voir sa mère

Qu’a-t-il bien pu se passer pour qu’elle prenne une telle décision, c’est ce que tous les fans de la sexy antiquaire se demandent, et on peut les comprendre. Caroline Margeridon a pris la décision de s’éloigner définitivement de sa mère, et sa décision fût radicale. De plus, elle n’est jamais revenue là-dessus.

Elle révèle qu’à partir du moment où elle a arrêté de voir sa mère, celle-ci a tout fait pour la revoir, mais Caroline Margeridon a toujours refusé. S’expliquant, elle confie avoir toujours été ainsi : « Quand on me fait du mal une fois, on ne me fait pas du mal deux fois. »

Pourtant, il semble que mère et fille ont été très complices avant. De plus, c’est la mère de Caroline Margeridon qui lui a transmis le goût de la brocante. Celle-ci était une brocanteuse au célèbre marché Biron des Puces de Saint-Ouen. D’ailleurs, elle a de précieux souvenirs avec sa mère quand elle était petite : « Ma mère avait des stands à Chatou. Je la suivais, je me mettais à côté d’elle, par terre, je sortais mes cartons, un établi et je vendais. Ça faisait marrer tout le monde. ». La fin de l’histoire est bien triste…