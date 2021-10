Benjamin Castaldi : Les nouvelles révélations faites par le chroniqueur au sujet de son mariage avec Flavie Flament… « Je me suis marié sans contrat » !

Le mardi 26 octobre dernier, Benjamin Castaldi a fait de nombreuses révélations concernant ses mariages. C’était dans l’émission 6 à 7. L’homme n’a pas manqué l’occasion de revenir sur l’ancienne union qu’il a eue avec l’animatrice Flavie Flament. Les deux tourtereaux d’autrefois se sont officiellement séparés depuis l’année 2008. On vous en dit plus dans la suite.

Benjamin Castaldi, un papa adorable

Depuis quelque temps, Benjamin Castaldi est passé au rang des chroniqueurs incontournables dans l’émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Chaque soir, l’homme qui présentait Secret Story ne manque pas d’y être invité afin d’apporter son expertise dans les médias. Cependant, il arrive parfois à Benjamin de faire des confidences à propos de sa vie privée. Les téléspectateurs ont beaucoup appris sur l’homme et surtout sur sa vie de père de famille.

L’année dernière, Benjamin avait fait une sortie particulière où on pouvait comprendre qu’il débordait d’émotion. À l’époque, il a évoqué ses enfants et surtout le troisième, Enzo, qu’il a eu avec Flavie Flament. Benjamin s’est beaucoup occupé d’Enzo à en croire ses propos.

Toutefois, cela ne diminue pas l’amour qu’il porte pour ses autres enfants. « Enzo, je m’en suis beaucoup occupé. Julien avait 3 ans et Simon 9 mois quand je suis parti du foyer, c’est tôt. Donc, pardon…Voilà », déclarait-il à l’époque. Il a ensuite poursuivi en soulignant qu’il rattrapait de nombreuses choses maintenant avec Enzo, car celui-ci est à la maison. Mis à part son rôle de père de famille adorable, Benjamin est plutôt assez ouvert sur ses mariages. L’homme n’hésite pas à se confier et à dévoiler certains faits qui l’ont marqué.

Quand Benjamin Castaldi évoque son union avec Flavie Flament

Par ailleurs, le fils de Jean-Pierre Castaldi a bien l’air d’avoir gardé un sombre souvenir d’une de ses unions précédentes. C’est ainsi que l’homme a déclaré s’être marié sans contrat dans l’émission 6 à 7.

Par la suite, il expliqua qu’il avait fait un contrat pour son premier mariage, mais n’avait pas d’argent. Il n’en a pourtant pas fait lors de son second mariage alors que sa situation financière était bonne à cette période. On peut bien dire que cette deuxième union a permis à Benjamin d’apprendre de la vie.

Les deux mariages qui ont suivi celui avec Flavie Flament ont été actés d’un contrat, a-t-il révélé. « J’en ai fait pour le troisième, et il n’y avait que des dettes, c’était pour la protéger. Et j’en ai fait un avec Aurore, parce qu’il y avait toujours des dettes », a-t-il confié. L’animateur n’a pas précisé si les ‘’dettes’’ ont été occasionnées par son divorce avec Flavie Flament. Néanmoins, tout semble indiquer que c’est bien le cas.

Les mariages de Benjamin Castaldi

En tout, Benjamin compte quatre mariages à son actif. Valérie Sapienza a été sa première épouse en 1993, et c’est avec elle que Benjamin a eu ses deux premiers enfants, Julien et Simon. Ensuite, il y a eu le mariage avec Flavie Flament, une animatrice et star à l’époque.

Ce mariage a fait beaucoup parler au cours de l’année 2002. Par la suite, l’homme va s’unir en 2011 avec Vanessa Broussouloux, une journaliste avec qui il passera cinq ans de vie commune. Il finira par connaître le bonheur dans les bras de Aurore Aleman en 2016 qui lui donnera un quatrième garçon en 2020, Gabriel.