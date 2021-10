Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni : Tout savoir à propos de la réussite de leur divorce… Des leçons à retenir, forcément !

Benjamin Biolay était présent sur France 3 le 21 octobre dernier. C’était dans le cadre de l’émission Une journée avec Brassens. Voilà bien une occasion pour se rappeler de beaux souvenirs d’une époque où l’homme sortait encore avec Chiara Mastroianni. On vous en dit plus dans la suite.

Une séparation sans tapage

Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni ont vécu de beaux jours ensemble. Les deux tourtereaux ont partagé une romance qui a duré sur près de sept années. Aussi, soulignons que cette relation a abouti à un mariage tout comme à la naissance d’une fille. Il se pourrait même que ce soit cette dernière qui ait poussé les ex-conjoints à se séparer de la plus belle manière.

Lors d’un entretien dans les colonnes de Gala, Chiara a fait savoir qu’ils avaient traversé de nombreuses situations. En plus, selon cette dernière, les liens forts qui ont été créés ne peuvent disparaître.

« Je reste assez proche de tous les gens que j’ai connus. Quand il y a eu des sentiments très forts, ça ne me semble pas du tout impossible (…) Avec Benjamin nous avons eu une fille ensemble, c’est un lien pour la vie. Et puis nous avons surmonté des choses », a-t-elle lâché. En effet, les deux artistes n’ont jamais réussi à couper les ponts. D’ailleurs, le public n’arrête pas de les voir ensemble dans l’univers de la musique tout comme au cinéma.

Toujours ensemble même séparés

Lors du premier jour du déconfinement, Benjamin Biolay s’était amusé à reprendre en ligne la chanson La Ballade du mois de Juin. Une reprise réalisée avec Chiara. Cependant, c’était pour cette dernière que le chanteur avait dédié ces mots en 2004.

Toutefois, il ne s’agit pas de la première fois où les anciens amoureux se montrent complices. On se rappelle qu’en 2016, soit sept ans après leur séparation, les deux avaient chanté ensemble. C’était dans le cadre de l’inauguration de la tournée Palermo Hollywood de Benjamin.

L’année qui a suivi, ce dernier n’avait pas manqué l’occasion d’inviter son ex-compagne sur son album Volver. Il lui avait même fait une belle déclaration. « Chiara, c’est la femme de ma vie, ma moitié, d’un certain point de vue. On a besoin l’un de l’autre », déclarait-il.

Au cinéma, les deux artistes ont été aperçus tout récemment. Ils jouaient en effet à un couple en pleine crise mélancolique au sein du film Chambre 212 signé Christophe Honoré. En mai dernier, chacun a pu compter sur le soutien de l’autre durant les obsèques de Jean-Yves Bouvier.

Les deux ex-conjoints restent une famille

La séparation de Benjamin et Chiara a tout l’air de ne pas être une rupture au sens propre du terme. À l’entendre, Chiara fait toujours partie des personnes qui comptent le plus pour lui. À ses côtés, il faudra ajouter sa fille et sa belle-mère. D’ailleurs, le chanteur affirmait qu’il voyait Chiara presque chaque jour et qu’ils demeurent une famille.

Aussi, le clan s’est apparemment élargi il y a quelques mois. Benjamin a avoué vivre en Argentine durant la moitié de l’année. En effet, l’homme a une petite fille là-bas également. Finalement, les femmes de sa vie sont au nombre de quatre.