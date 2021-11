Alessandra Sublet : L’animatrice apparaît ultra sexy en petite culotte et un haut sur son compte Instagram !

La température est fortement montée sur les réseaux sociaux en ce mardi 9 novembre 2021, et plus particulièrement sur le compte Instagram d’Alessandra Sublet. En effet, l’animatrice a prouvé qu’elle était très sexy, avec un corps de rêve. C’est ainsi qu’elle est apparue de façon très peu vêtue sur une photo d’elle qu’elle a postée sur son Insta. Une chose est sûre, Alessandra Sublet n’a rien à envier à personne en termes de ligne…

Alessandra Sublet s’affiche en petite culotte !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alessandra Sublet (@alessandra_sublet)

On tombe beaucoup la chemise sur les réseaux sociaux maintenant. Quand ce n’est pas pour dévoiler des abdos sexy, c’est pour apparaître topless. En effet, quand il fait chaux, nos stars semblent ne plus supporter les vêtements. Cependant, même à la fin de l’été, il y a encore de quoi faire, comme l’a si bien démontré la célèbre animatrice Alessandra Sublet.

Il faut dire qu’importe la saison, la mère de famille est toujours au top de sa forme. Déjà, il y a quelques semaines, au mois d’août, elle s’est essayée à faire du pédalo avec 2 copines. A cet effet, celle qui anime aux côtés de Nicolas Canteloup dans l’émission du même nom, s’est habillée d’une manière qui laissait deviner des choses. Alessandra Sublet portait en effet un maillot de bain noir une pièce, une tenue qui ne cachait rien de son beau corps bronzé et athlétique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alessandra Sublet (@alessandra_sublet)

D’ailleurs, on se souvient que la comédienne Sabrina Ouazani avait qualifié l’animatrice de « bombe ». Il faut dire que la belle brune fait de l’exercice. Sur les photos qu’elle poste assez régulièrement sur les réseaux sociaux, elle apparaît parfois en mode balade avec ses enfants.

Ce mardi 9 novembre 2021, Alessandra Sublet a encore fait sensation auprès de sa communauté sur les réseaux sociaux. L’animatrice a posté un cliché sur son compte Instagram où elle est à moitié habillée. Une telle photo s’explique par le fait qu’elle s’apprêtait à faire une séance de fitness. En légende de ce cliché, la mère de famille a remercié sa sœurette, qui serait la meilleure des coachs. Sur la photo, on peut voir Alessandra Sublet qui portait un pull blanc, qui laissait apparaître une petite culotte noire. Cette dernière est d’une célèbre marque de sous-vêtements d’ailleurs.

Les internautes craquent !

La communauté d’Alessandra Sublet n’a pas tardé à réagir à la vue de cette photo. Les qualificatifs n’ont pas manqué pour l’animatrice, et ils ont été nombreux à la trouver tout simplement craquante. La plupart de ses abonnés ont trouvé la tenue vestimentaire d’Alessandra Sublet sublime, et surtout, sa silhouette de rêve en a impressionné plus d’un.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alessandra Sublet (@alessandra_sublet)

Toutefois, comme on le sait, il y en a qui trouvent toujours quelque chose à redire. C’est ainsi que certains internautes ont trouvé la belle animatrice trop maigre. D’ailleurs, ils ne se sont pas gênés pour le lui dire en commentaire, et ces commentaires reviennent souvent lors de certaines publications. Quand certains ont trouvé qu’Alessandra Sublet est trop maigre, d’autres ont trouvé qu’elle était presque anorexique. Cependant, elle sait toujours y répondre avec humour…