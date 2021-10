Alec Baldwin coupable d’homicide : L’acteur tue accidentellement une femme lors d’un tournage… L’arme utilisée devait être factice… L’identité du responsable est enfin dévoilée !

Le célèbre acteur Alec Baldwin vit actuellement une situation très compliquée. Il y a quelques jours, sa vie a complètement basculé. Sur le tournage d’un film, il tue sans le vouloir la directrice de la photographie. Le réalisateur a également été blessé lors de ce terrible drame. Alors que l’enquête poursuit son cours, une révélation faite ce samedi 23 octobre vient changer la donne.

Le tournage du film Rust se transforme en drame pour l’acteur Alec Baldwin

Alec Baldwin fait la une des journaux depuis le 21 octobre dernier. Le célèbre acteur tournait une scène dans un nouveau western intitulé Rust. Le tournage se déroulait aux USA, plus précisément au Nouveau Mexique. Il avait en sa possession une arme supposée être factice, qui devait être utilisée pour plusieurs scènes.

Malencontreusement, l’acteur tire un coup de feu, et à la stupeur générale, les balles s’avèrent être réelles. La directrice de la photographie, Halyna Hutchins, et le réalisateur Joel Souza, sont tous les deux touchés. Ils sont conduits aux urgences, mais malheureusement, l’épouse de Matthew Hutchins succombe à ses blessures. Le réalisateur quant à lui s’en sort indemne, et quitte l’hôpital au bout de quelques heures.

Suite à cet évènement tragique, de nombreuses interrogations sont restées en suspens. Personne ne peut expliquer comment une arme réelle et chargée a pu se retrouver sur le tournage du film. Alec Baldwin quant à lui, est complètement sous le choc. Sans le vouloir, il vient d’arracher une vie. Le pire, c’est qu’il n’a aucune idée de l’issue que prendra cette affaire.

Incompréhension, coup monté, ou manque de professionnalisme ?

Pour tenter d’éclaircir le mystère autour des circonstances du drame, une enquête a été ouverte. Suite à cela, le journal Los Angeles Times fait une révélation importante. Selon leurs sources, cet accident n’était pas le premier survenu lors du tournage du film. En effet, deux membres de l’équipe ont témoigné qu’un événement semblable s’était produit quelques jours plus tôt.

Cette fois-là, c’était la doublure d’Alec Baldwin qui était concerné. Il a tiré accidentellement deux coups de feu à balles réelles. Pourtant, on lui avait assuré que l’arme était froide, c’est-à-dire factice. Heureusement, il n’y a eu aucun blessé. La police tente maintenant de trouver le lien entre ces deux événements, survenus à seulement quelques jours d’intervalle.

Concernant le tir motel déclenché par Alec Baldwin, d’autres informations ont été dévoilées. Une reconstitution des faits a permis d’identifier l’homme qui avait remis l’arme à l’acteur.

En effet, le jour du drame, pendant que l’équipe et les acteurs se préparaient à répéter une scène, l’assistant réalisateur sort récupérer une arme factice. Il s’agit de Dave Halls. C’est lui qui tend le pistolet à Alec Baldwin, juste avant le tournage. Il lui aurait même assuré qu’il s’agissait d’un pistolet froid. L’arme se trouvait sur un chariot préparé minutieusement par l’armurière du film.

Comment un pistolet factice a donc pu tirer des balles réelles ? Là est la question à laquelle doit répondre l’assistant réalisateur !