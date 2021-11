Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti et Géraldine Nakache : Une famille de cafards s’invitent et les actrices sont en panique… Marion Cotillard morte de rire, fou rire des internautes !

La série de vidéo postée par les actrices et qui datent de la nuit du dimanche 7 novembre 2021, a déclenché l’hilarité sur la toile. Une petite famille de cafards est venue faire un coucou aux actrices, qui en sont devenues folles de panique. Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti et Géraldine Nakache ne sont pas prêtes d’oublier ce moment, et leurs fans non plus.

Y en a qui panique, et d’autres qui n’en manquent pas une miette !

Tout le monde n’aime pas les petites bébêtes, et maintenant, on sait qu’Adèle Exarchopoulos et Géraldine Nakache en ont une peur bleue. Une vidéo improbable a été postée sur les réseaux sociaux par les célèbres actrices, au grand bonheur de leurs fans, qui n’ont certainement pas fini de se marrer.

Le soir du 7 novembre 2021, un groupe de cafards a fait irruption dans la pièce où se trouvaient les 3 comédiennes, à savoir Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti et Géraldine Nakache. Ce fût la panique totale surtout pour Adèle Exarchopoulos et Géraldine Nakache. Alors que les jeune femmes essayent par tous les moyens disponibles de se débarrasser des invités indésirables, Leïla Bekhti a prouvé son talent de réalisatrice.

La jeune mère, hilare, s’est contentée de dégainer son téléphone portable pour filmer toute l’opération, n’en ratant pas une miette. Il faut dire que les filles ont fait preuve d’ingéniosité pour se débarrasser des petites bêtes. Un verre renversé ou un basket, tous les moyens sont bons…

Marion Cotillard décerne des Césars

Les actrices comme on ne les a jamais vues ! Alors qu’elle a partagé la vidéo sur son compte Instagram, Adèle Exarchopoulos a légendé, se demandant ce qui ressort de pire dans la séquence. Pour la comédienne, cela se joue entre le bonnet de Leïla, ses baskets et la réaction de Géraldine.

Pour ceux qui se demandent ce qui est arrivé à la famille de blattes, eh bien certaines sont sorties de la demeure, et d’autres ont été aidées par les « socquettes » d’Adèle Exarchopoulos ou son verre. La réplique la plus stupéfiante, doit être celle de Leïla Bekhti. En effet, l’actrice et réalisatrice n’a rien trouvé de mieux que : « Olala, on dirait des petits caramels… ».

A la vue des vidéos postées par ses consœurs, Marion Cotillard apparemment très amusée, a proposé qu’un César soit décerné pour elles : « Les actrices françaises, pierre feuille ciseau la tête de ma mère! Et the César est attribué à : @adeleexarchopoulos @leilabekhti @geraldinenakach » ».

Notons que les téléspectateurs pourront bientôt retrouver les belles actrices dans la saison 2 de la série humoristique La Flamme. Le tournage est d’ailleurs terminé depuis quelques jours maintenant. Pour cette saison 2, c’est une version loufoque et parodique, de Koh Lanta qui a été réalisée, et intitulée Les aventuriers de Chupacabra.

Le casting comportera évidemment Leïla Bekhti, Géraldine Nakache et Adèle Exarchopoulos, mais également Ana Girardot, Kad Merad, et bien d’autres…