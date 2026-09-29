À Bakou, Norris présente ses excuses à Colapinto

À Bakou, Norris a présenté ses excuses à Franco Colapinto après ses propos d’après-course. Il a reconnu que ses mots dépassaient sa pensée. L’accrochage au restart a mis fin à la course de deux pilotes. Les deux hommes disent avoir trouvé un accord.

Au virage 1, Colapinto a bloqué ses roues au restart. Il a heurté Pierre Gasly et Lando Norris, tous deux contraints à l’abandon. L’incident a lancé une polémique en Formule 1.

Après la course au GP d’Azerbaïdjan, Norris a réclamé une suspension pour le pilote argentin. Lundi, il a publié des excuses directes à Colapinto sur Instagram. Il affirme que les deux pilotes restent amis.

À Bakou, les relances offrent peu d’espace au premier virage. Cet épisode rappelle la marge réduite au restart. En Formule 1, une erreur de trajectoire peut toucher plusieurs voitures.

Pourquoi Norris a changé de ton après Bakou

L’accrochage a déclenché une réaction immédiate chez le pilote McLaren. Norris a dit que Colapinto ne devait pas courir en F1. Il a aussi réclamé une suspension pour Colapinto. Deux jours plus tard, il a reconnu la faute de ses mots.

L’accrochage au restart du Grand Prix

Au restart de la voiture de sécurité, Colapinto a freiné trop tard. Il a bloqué ses roues au virage 1. Son Alpine a touché Pierre Gasly et la McLaren de Norris. L’incident a causé deux abandons dans le peloton.

Les commissaires ont infligé dix secondes de pénalité à Colapinto. Comme il n’a pas fini la course, cette sanction a pris une autre forme. Elle est devenue un recul de cinq places sur la grille. La décision a suivi l’incident au virage 1.

Les propos d’après-course de Norris

Après son abandon, Lando Norris a parlé sous le coup de la colère. Il a jugé certains pilotes inaptes à la Formule 1. Il a aussi évoqué une suspension pour Franco Colapinto. Ses propos ont vite dépassé le débat sportif.

Lundi, le Britannique a expliqué son geste sur Instagram. Il a écrit qu’il aurait dû garder ses critiques après la course. Il a reconnu que ses propres erreurs font partie du sport. Il a rappelé que les pilotes se battent à la limite.

Les conséquences des excuses de Norris à Colapinto

Les excuses changent le ton de cette polémique, sans effacer l’incident. Norris a reconnu que ses mots étaient injustes. Il a aussi rappelé ses erreurs passées en course automobile. Les deux pilotes veulent désormais reprendre la compétition.

Une polémique sportive qui retombe

Le message de Norris vise aussi à calmer les échanges autour de Colapinto. Il a assuré que leur relation reste celle de deux amis. Cette précision réduit le risque d’une rivalité publique entre eux. Elle ne modifie pas la décision des commissaires.

Cette séquence rappelle la pression médiatique après un Grand Prix. Une phrase prononcée à chaud peut prolonger la controverse hors piste. Le message public de Norris fixe désormais une autre version. Il présente des excuses, sans contester la pénalité sportive.

Le prochain Grand Prix en ligne de mire

Les deux pilotes doivent maintenant retrouver la piste ce week-end. Norris dit qu’ils sont tous deux prêts à repartir. Le prochain Grand Prix donnera le premier repère après Bakou. Leur entente devra aussi se confirmer dans le paddock.