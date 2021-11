Arsène (N’oubliez pas les paroles) : Le jeune homme explique comment sa vie a totalement changé après son passage dans l’émission… « C’est assez exceptionnel »

Les Masters faisaient leur grand retour au sein de l’émission N’oubliez pas les paroles. Le 11 novembre dernier, on retrouvait Arsène en compétition. Ce dernier s’est d’ailleurs confié à propos de l’aventure qu’il mène au micro de Télé-loisirs. Selon ses propos, l’émission a créé un vrai changement dans sa vie. On vous en dit plus dans la suite.

L’affrontement entre Arsène et Denis dans N’oubliez pas les paroles

Les Masters de N’oubliez pas les paroles ont repris de plus belle depuis le 26 octobre dernier. Le jeudi 11 novembre dernier, on pouvait savourer l’affrontement entre Arsène et Denis. Lors d’une interview récemment offerte à Télé-Loisirs, le dernier vainqueur de l’émission soulignait qu’il ne souhaitait pas connaître l’identité de son adversaire à l’avance.

En effet, Arsène craignait d’être troublé en sachant celui qu’il allait devoir défier avant le jour de la compétition. L’homme préfère rester dans son cercle au lieu d’anticiper des réactions en se basant sur son vis-à-vis. « Avant que la compétition ne démarre, je ne veux absolument pas savoir qui j’affronte. J’ai peur que ça me perturbe. Je préfère rester dans ma bulle. Je ne veux pas réviser en fonction de l’adversaire que je pourrais affronter », avait-il déclaré.

Dans la suite de ses propos, Arsène a révélé avoir découvert contre qui il allait jouer le matin du jour tant attendu. C’était en effet la toute première fois que Arsène et Denis allaient se croiser. Le jeune homme était conscient que ce dernier n’était pas un simple concurrent. Dans ses confidences, il a reconnu que Denis est un Maestro sérieux et que les deux jouaient pratiquement sur le même terrain.

« Nous avons un peu le même terrain en matière de goûts musicaux. On nous appelle un peu les ‘’Face B’’, parce qu’on connaît pas mal de vieilles chansons pas très connues », assura-t-il. Les deux Maestros sont tous fans de Sardou et Arsène apprécie le style et la sobriété de Dénis.

N’oubliez pas les paroles a changé la vie d’Arsène

La bonne nouvelle, c’est que Arsène est ressorti vainqueur après son face-à-face avec Denis. Le Maestro a donc rejoint Renaud et Lucie en 8e de finale pour essayer de repartir avec le gros lot.

En attendant, rappelons que les derniers gains d’Arsène s’élèvent à près de 300 000 euros. D’ailleurs, le candidat a profité pour confier que cette somme a radicalement changé la vie. Il aurait investi une bonne partie de l’argent de façon intelligente et a encore de nombreux rêves à réaliser.

« Sur les 300 000 euros gagnés, j’ai déjà investi 200 000 euros dans l’immobilier locatif. Et il me reste un peu d’argent pour m’acheter un logement. C’est assez exceptionnel dans une vie de pouvoir être propriétaire et à la tête d’une somme comme ça en étant si jeune », a-t-il laissé entendre.

Aussi, on comprend par la suite que le jeune homme a gagné également plus de confiance en lui grâce à sa victoire. Arsène assure avoir été capable d’accomplir quelque chose, ce qui lui a donné plus d’espoir en l’avenir et plus de sérénité. Sa participation à N’oubliez pas les paroles lui a apporté beaucoup d’avantages. Il n’y a aucun doute que durant cette édition des Masters, il en tire encore plus de positif.