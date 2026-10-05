TCL dévoile son arsenal gaming sur écran

TCL dévoile sa gamme d’écrans et d’équipements audio dédiés au jeu vidéo. Les téléviseurs C7L et P8L, accompagnés du moniteur PC 27P2A Pro-A, misent sur le rafraîchissement élevé et la technologie Mini-LED.

En France, 26,6 millions d’adultes jouent aux jeux vidéo, avec une moyenne de trois heures quotidiennes passées sur le téléviseur selon les données YouGov. Pour accompagner ces pratiques, le constructeur déploie de nouveaux équipements d’affichage et de sonorisation. Cette gamme cible aussi bien les joueurs sur console grand écran que les adeptes de jeu sur ordinateur personnel.

Des téléviseurs Mini-LED jusqu’à 288 Hz pour le salon

Les séries C7L et P8L constituent le cœur de cette offre d’affichage grand format, déclinées chacune en cinq tailles de 55 à 98 pouces. Le modèle C7L combine la technologie SQD-Mini-LED, une définition 4K et une fréquence native de 144 Hz. Son dispositif Game Accelerator pousse le rafraîchissement jusqu’à 288 Hz. Il intègre la compatibilité AMD FreeSync Premium Pro ainsi que les interfaces logicielles Game Master et Gamebar.

De son côté, la série P8L exploite une dalle QD-Mini-LED en définition 4K avec une fréquence native de 144 Hz. Elle prend en charge le traitement sonore Dolby Atmos pour diffuser le son des jeux et des contenus vidéo. Les deux gammes disposent de prises HDMI 2.1 et du rafraîchissement variable VRR.

Un moniteur PC à 320 Hz et un ensemble audio dédié

Pour le jeu sur ordinateur, le moniteur 27P2A Pro-A adopte une dalle Mini-LED de définition QHD. Cet écran de 27 pouces atteint une fréquence de rafraîchissement de 320 Hz, appuyée par une luminosité maximale de 800 nits. La gestion du contraste repose sur 180 zones de gradation locale afin de maintenir la précision dans les scènes sombres et d’éviter les flous lors des mouvements rapides.

L’expérience visuelle s’accompagne de la barre de son Q75. Cet équipement audio comporte un caisson de basses sans fil et gère le format Dolby Atmos. Sa conception vise une restitution sonore spatiale, adaptée aux sessions de jeu comme au visionnage de films.

Caractéristiques techniques et distribution

L’ensemble des téléviseurs de la gamme partage des spécifications axées sur la réactivité. Les dalles 4K 144 Hz bénéficient du port HDMI 2.1, requis pour exploiter pleinement les capacités des consoles actuelles. La technologie VRR élimine les déchirements d’image lors des phases d’action rapide.

Ces équipements sont référencés auprès des distributeurs partenaires du constructeur. La diversité des diagonales d’écran, de 55 à 98 pouces, permet une intégration dans divers espaces domestiques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.