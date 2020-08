Sophie Davant qui vend ses photos aux enchères pour lutter contre le coronavirus ! Vraiment superbe idée !

Dans un autre registre qu’Afida Turner, la présentatrice Sophie Davant a décidé elle aussi de s’engager pour lutter contre le coronavirus avec certaines affaires vendues aux enchères.

Pendant cette crise sanitaire sans précédent, de nombreuses personnalités françaises tentent comme elles le peuvent de soutenir l’effort collectif et la recherche scientifique. Après le body de la chanteuse Afida Turner, qui a fait sensation lors de son passage dans TPMP, c’est au tour de l’animatrice de France 2, Sophie Davant, de contribuer à sa façon.

Sophie Davant met aux enchères des photos de sa jeunesse

Alors qu’elle est confinée dans sa maison de Normandie, Sophie Davant a semble-t-il fait un brin de ménage, puisqu’elle a retrouvé quelques vieilles photos qui lui tiennent à cœur, représentant des lieux forts de sa jeunesse. Soucieuse d’apporter sa pierre à la lutte contre le coronavirus, la jolie animatrice de France 2 elle a décidé de les mettre en vente aux enchères, afin de reverser le fruit de cette initiative à la Fondation de France, mais aussi à l’AP-HP et à l’Institut Pasteur, qui aident tous les différents personnels soignants du territoire français et la recherche d’un traitement ou d’un vaccin contre le Covid-19. Par le biais de son compte Instagram, et d’un joli cliché d’elle tenant les photos concernées, Sophie Davant explique son geste.

« Coucou les amis ! J’ai mis en vente aux enchères quinze photos anciennes de bordeaux, de ma région et du bassin d’Arcachon sur Ebay jusqu’au 20 avril au profit de la Fondation de France pour venir en aide aux personnels soignants et à la recherche contre le covid-19 ! ».



De même, dans un communiqué de presse qu’elle a fait parvenir aux médias, elle explique en quoi ces paysages ont bercé son enfance.

« Ces photographies me tiennent à cœur, car j’ai passé mon enfance sur le bassin d’Arcachon, où nous habitions à l’Institut Océanographique. Mon père étant ornithologue et a contribué à la création de la Réserve naturelle du Banc d’Arguin en 1974. Avec lui, j’ai surveillé les oiseaux, les Sternes Caugek, auprès des guides assermentés. Par goût, j’ai sélectionné des photos anciennes, des instantanées de la vie, des plages, des parcs à huîtres, des ostréiculteurs, mais aussi de Bordeaux qui est ma ville natale. Le Banc d’Arguin représente pour moi le plus bel endroit du monde. »



Disponible sur le site Ebay, la collection de photos est ouverte aux enchères du 14 au 20 avril. S’il vous vient l’envie de participer à sa démarche, sentez-vous libre de dépenser quelques euros bien investis !

Sophie Davant relance l’émission « Affaire conclue » dans un format inhabituel

Afin de garder le lien avec son public et de divertir la population en cette période difficile pour tout le monde, la présentatrice préférée des Français a décidé de relancer son émission phare, « Affaire conclue », en l’adaptant aux conditions du confinement.

Ce lundi 13 avril, elle a donc réuni ses collaborateurs sur Skype, pour présenter son programme en visioconférence, depuis sa résidence normande.

Le public pouvait toujours faire estimer ses objets, mais également les vendre comme à l’accoutumée.

Bien sûr, quelques règles spécifiques ont été apportées, comme la possibilité de se désister lorsque l’acheteur récupérera son objet après le confinement, à la condition uniquement que celui-ci ne soit pas dans l’état où il était supposé être. Décidément, Sophie Davant ne manque pas d’imagination et d’énergie !