Phoebe Dynevor et Pete Davidson : les deux acteurs se séparent pour des raisons de … planning !?

Il n’est pas facile de gérer une relation à distance, surtout quand on est de jeunes acteurs. Pete Davidson et Phoebe Dynevor en ont fait l’expérience…

Il y a encore quelques semaines, le couple d’acteurs Pete Davidson et Phoebe Dynevor faisait parler d’eux dans les tabloïds, qui commentaient leur romance. On pensait que c’était parti pour durer, mais il faut croire que ce couple n’a pas réussi à tenir la distance, entre les nombreux tournages qui les séparaient fréquemment.

Ça n’aura duré que 5 mois !

Ce 15 août 2021, les fans du couple d’acteurs Pete Davidson et Phoebe Dynevor ont eu la confirmation que les jeunes amoureux se sont séparés. En effet, d’après une source du Sun, faire vivre leur relation en étant chacun d’un côté de l’Atlantique n’a pas fonctionné pour les anciens tourtereaux, qui ont dû y mettre un terme. Il faut dire qu’il n’est pas facile de se déplacer régulièrement entre l’Angleterre et les Etats-Unis. De plus, Phoebe Dynevor et Pete Davidson sont en plein tournage en ce moment, sur différents continents.

Du haut de ses 26 ans, la belle anglaise serait très occupée par le tournage de la saison 2 de la série « La Chronique des Bridgerton ». Notons que c’est cette série diffusée sur Netflix, qui l’a véritablement mise en lumière auprès du grand public. Concernant son désormais ex-petit ami, d’un an son aîné, son emploi de temps serait encore plus chargé. En plus de ses sketchs pour l’émission Saturday Night Live, l’américain a débuté il y a peu, le tournage d’un nouveau film dans lequel participera l’actrice Kaley Cuoco ; il sera intitulé Meet Cute. Avec un emploi du temps si chargé, on comprend que les amoureux aient du mal à se voir. D’ailleurs, la dernière fois où ils sont apparus ensemble en public, c’était lors du tournoi de Wimbledon à Londres, en juillet.

Néanmoins, il semblerait que ce soit une rupture sans problème, les anciens amoureux s’entendant toujours bien.

Pete Davidson, un bourreau des cœurs ?

S’il y a une personne qui pourrait prendre la séparation du couple Phoebe Dynevor et Pete Davidson pour une bonne nouvelle, il se pourrait que ce soit la mère de la jeune actrice, Sally Dynevor. En effet, cette dernière de qui Phoebe tient son talent d’actrice et qui a joué dans la série Coronation Street, semblait ne pas voir cette relation d’un bon œil. Sally Dynevor aurait déclaré préférer « quelqu’un d’un peu plus sain » pour sa fille.

Ce commentaire qui pourrait choquer certains, peut être compréhensible pour d’autres, quand on a une idée du palmarès de Pete Davidson, en matière d’histoires amoureuses. Il faut dire que la liste de ses conquêtes n’en finit pas, avec des relations de courtes durées la plupart du temps. Ainsi, il a déjà été le fiancé de la chanteuse Ariana Grande pendant 4 mois. Ce n’est pas tout, Pete Davidson a eu des histoires amoureuses avec des actrices dont Carly Aquilino, ou encore Margaret Qualley.

Finalement, avec Phoebe Dynevor non plus, ce n’est pas allé bien loin… A qui le tour ? Tic tac !