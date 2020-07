Natacha Polony fête ses 45 ans ! Enfin des informations sur l’homme de sa vie !

Natacha Polony se décrit elle-même comme une journaliste, une femme politique et une essayiste.

Si sa carrière a véritablement commencé dans les couloirs du journal « Le Figaro » en 2009, c’est avant tout comme chroniqueuse dans l’émission « On n’est pas couché », talk-show de Laurent Ruquier, qu’elle se fait connaître du public de 2011 à 2014.

Hormis sa carrière qu’elle mène d’une main de maître, on peut notamment la retrouver tous les matins sur Europe 1 à la tête de sa revue de presse, Natacha Polony est également passionnée par son mari, Périco Légasse, un journaliste et critique gastronomique français. Mariée depuis 2007 avec ce dernier, mais en couple avec lui depuis 2002, l’ex-chroniqueuse de Laurent Ruquier ne s’épanche presque jamais sur sa relation avec son époux, hormis lors d’une rare interview pour gala en 2014. Manifestement très heureuse dans sa vie privée, la journaliste ne tarit pas d’éloges sur l’homme qui fait battre son cœur.

« Je suis une épouse comblée. Il est excessif en beaucoup de choses et comme il le dit lui-même : ‘On périt par défaut bien plus que par excès.’ Mais c’est un père formidable. »

Lors de cette occasion, Natacha Polony a également raconté comment s’était passée leur rencontre, que l’on pourrait qualifier d’atypique, puisque les deux jeunes gens sont tombés amoureux en s’envoyant des tacles.

« J’étais pigiste à Marianne, se souvient-elle dans les pages de Gala. Un jour je l’entends parler du Pays basque avec un autre journaliste. Périco défendait l’autonomie du peuple basque. Pour l’enquiquiner, je passe et je dis : ‘Mais il n’y a pas de peuple basque’. J’étais en charge des débats sur le voile. Or, à cette époque, je portais souvent un foulard sur les cheveux, et évidemment, en conférence de rédaction, Périco lance en blaguant : ‘On ne va pas confier les problèmes de voile à quelqu’un qui porte un foulard !’ Ensuite, on s’est mis à discuter des restaurants où j’allais, du vin que je goûtais, etc. Une histoire de vin et de bonnes choses. »