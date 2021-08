Jessica Thivenin : elle dévoile le nombre de kilos qu’elle a pris… Sa communauté est impressionnée !

Portant une grossesse de six mois et demi, Jessica Thivenin dévoile sur Snapchat le nombre de kilos qu’elle a pris depuis.

Hier, jeudi 19 août, la candidate marseillaise Jessica Thivenin a partagé une nouvelle photo de sa grossesse sur les réseaux sociaux. Elle en a saisi l’opportunité pour révéler le nombre de kilos qu’elle a pris. Toutefois, il faut préciser qu’elle n’a pas vraiment grossi. En effet, il s’agit d’une prise de poids raisonnable esthétiquement parlant.

14 kg, c’est le poids qu’aurait pris Jessica Thivenin depuis le début de sa grossesse

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin)

Pour Jessica, c’est une deuxième grossesse difficile. Il faut croire que la future maman n’a vraiment pas de chance, car sa première grossesse avait aussi connu des complications. La célèbre dame reste tout de même forte et prend le soin de prendre des clichés d’elle jour après jour. Le but est de voir l’évolution de son joli ventre au quotidien.

Certains internautes lui auraient fait des remarques pour le moins déplaisantes au sujet de son physique de femme enceinte. Cependant, la jeune femme ne se laisse pas impressionner et a toujours été fière de son petit ventre. Cela atteste de son dur combat. Hier jeudi 19 août, la femme du chanteur et candidat de télé-réalité Thibault. Garcia a fait une nouvelle publication.

Il s’agit d’une photo d’elle enceinte où on peut voir son petit ventre. La star en a profité pour dévoiler le nombre de kilos qu’elle a pris pendant la grossesse. Selon son message joyeux posté en légende, elle aurait pris 14 kg « d’amour » de plus. Il faut préciser que la grossesse de la célébrité a déjà 34 semaines passées de 3 jours.

Comme vous devez vous en douter, les internautes étaient très heureux de l’apprendre. Les commentaires laissés le montrent clairement : « Trop belle », « T’es la plus courageuse », « tu peux être fière de toi ». Plus que quelques semaines et la famille Garcia fera la connaissance du nouveau membre.

La femme de T. Garcia passe le cap des 34 semaines de grossesse

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin)

Après avoir connu des complications dans les premiers mois de grossesse, la femme de Thibault Garcia pousse un ouf de soulagement. Le 17 août dernier, la belle blonde avait exprimé sa grande joie pour avoir passé 34 semaines sa grossesse. Pour elle, c’est un pas de plus et pas des moindres.

Par ailleurs, pour la mère du petit Maylone, il reste encore une semaine pour boucler les 35 semaines. Ainsi, elle aura complètement échappé au risque d’un accouchement prématuré. Toutefois, les 34 semaines sont déjà un grand soulagement et une énorme victoire. C’est ce qu’explique la femme enceinte dans la légende d’une photo d’elle avec son homme et son garçon.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin)

Elle conclut ses dires avec un message exprimant sa hâte de serrer sa petite princesse dans les bras. Rappelons qu’il ne reste que quelques semaines pour que la grande candidate des Marseillais mette au monde une petite fille. Très proche de ses fans, Jessica a publié une récente photo d’elle hier jeudi 19 août. Sur celle-ci, la maman en devenir pose avec une robe neige avec un bob assorti.