Alice Detollenaere et Camille Lacourt : le couple canon qui affole la Toile !

Comme de très nombreux Français, Alice Detollenaere et Camille Lacourt sont confinés ; et comme de très nombreuses célébrités, ils tentent de passer le temps en partageant régulièrement des photos et vidéos sur leurs réseaux sociaux respectifs, afin de rester en contact avec leurs fans, mais aussi de les distraire.

Alice Detollenaere, jeune femme originaire de Bourgogne, est une actrice française également mannequin photo. Quant à Camille Lacourt, nul besoin de le présenter, l’ancien mari de l’ex-Miss France Valérie Bègue, qui a eu une petite fille avec cette dernière, est connu pour ses performances de nageur olympique. Celui-ci, qui habituellement vit à Paris, est allé rejoindre sa sublime compagne le temps du confinement. Alice Detollenaere étant originaire de Bourgogne, c’est donc dans cette magnifique région que le couple se confine.

Dès le 09 avril, les deux amoureux ont ainsi tenu à partager leur confinement à la campagne avec les internautes. Que ce soit Camille Lacourt, ou bien sa belle, Alice Detollenaere, tous les deux publient régulièrement des clichés de leurs corps parfaits sur Instagram, de quoi ravir leurs fans. Il faut dire que les deux jeunes gens semblent bien avoir en commun une plastique parfaite et un corps réellement sexy. Beaux et sensuels, le couple ne cesse d’affoler la Toile quotidiennement en publiant des photos intimes dévoilant leur vie quotidienne, à deux.

L’occasion pour elle comme pour lui de se faire parvenir via leur compte Instagram respectif de tendres déclarations d’amour, comme celle écrite par Alice Detollenaere : « Mon rêve était d’être confiné avec toi ».

La jeune femme semble donc bien toujours éprise de son beau nageur, qui n’a d’yeux que pour elle à en juger les nombreux clichés que Camille Lacourt partage lui aussi sur son compte Instagram.

En effet, certains gestes ne trompent pas et le beau nageur se montre toujours tendre et protecteur avec sa dulcinée, qui ne jure que par lui.

Un amour et une complicité qui n’a pas manqué de frapper les internautes, admiratifs.

Si certains se montrent romantiques dans leur commentaire –« Suite du confinement, dans quelques mois un beau bébé »-, d’autres n’hésitent pas à se montrer blagueur : « Camille ? Tu lui fais Lacourt ??? », écrit un abonné pour le moins rigolo.

Biographie express de Camille Lacourt