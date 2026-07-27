1959BJA, le nouvel ampli signature de Marshall

Marshall signe son premier ampli signature artiste depuis quatorze ans avec le 1959BJA développé aux côtés de Billie Joe Armstrong. Inspiré du son de l’album Dookie, ce modèle haut de gamme est en boutique depuis le 21 juillet 2026.

Lorsque Green Day est monté sur scène lors du Super Bowl 2026, un détail n’a pas échappé aux passionnés de guitare. Derrière Billie Joe Armstrong trônait une tête d’ampli Marshall bleu ciel encore inconnue. Après plusieurs mois de spéculations, le fabricant britannique lève enfin le voile sur ce modèle. Baptisé 1959BJA Artist Signature, il s’agit du premier ampli signature artiste lancé par Marshall depuis quatorze ans.

Un son pensé autour de l’identité musicale de Billie Joe Armstrong

Le 1959BJA est né d’un travail commun entre Marshall et Billie Joe Armstrong. La marque s’appuie sur son célèbre ampli câblé à la main 1959HW, auquel elle ajoute un « Dookie Mod » personnalisé. Cette évolution reprend les réglages développés avec le producteur Rob Cavallo au moment de l’enregistrement de l’album Dookie, sorti en 1994.

L’objectif consiste à retrouver le grain qui a marqué les plus grands succès de Green Day et répondre aux attentes des guitaristes actuels. Marshall promet davantage de gain, des basses plus fermes et un crunch plus dense, sans sacrifier la clarté qui caractérise le jeu du musicien.

« Je suis tellement heureux d’avoir mon propre ampli signature Marshall. Ces amplis ont fait partie de ma vie musicale, de mes héros jusqu’à moi. Alors montez le son, putain !! », déclare Billie Joe Armstrong.

Un modèle fabriqué au Royaume-Uni avec une identité visuelle assumée

Comme les modèles haut de gamme de la marque Marshall, le 1959BJA est fabriqué à la main au Royaume-Uni. Elle met en avant un assemblage artisanal, complété par des phases de recherche et de tests en studio afin de garantir la fiabilité attendue sur scène.

L’esthétique de l’ampli fait directement référence à Blue, la première guitare de Billie Joe Armstrong. Le revêtement bleu ciel s’accompagne de panneaux en laiton et en argent ainsi que de la signature de l’artiste sur les faces avant et arrière. Le constructeur commercialise uniquement la tête d’ampli, ce qui laisse chaque guitariste libre de choisir le baffle qui correspond à son installation.

Pour Steph Carter, directrice marketing Culture chez Marshall, cette collaboration avait une évidence. « Le son de guitare de Billie Joe est immédiatement reconnaissable. Dès les premiers accords de Dookie, on sait immédiatement de qui il s’agit. »

Une disponibilité depuis le 21 juillet

Le Marshall 1959BJA Artist Signature développe une puissance de 100 watts. Il fonctionne avec trois lampes ECC83 en préamplification et quatre EL34 en amplification de puissance. Il dispose d’un canal unique, d’une égalisation trois bandes, d’un contrôle de présence, d’un réglage de gain et d’un volume principal. Deux entrées sont proposées, avec plusieurs sorties haut-parleurs compatibles 4, 8 ou 16 ohms.

Cette tête d’ampli affiche un poids de 20,1 kg pour 74,1 cm de largeur. Elle est disponible depuis le 21 juillet 2026 chez les revendeurs Marshall agréés ainsi que sur le site de la marque. Son prix public est fixé à 3 699 euros.

Ce lancement accompagne également le développement d’Amplify, le programme de fidélité de Marshall. La marque indique qu’elle consacrera l’équivalent de 1 % des achats réalisés par ses membres au soutien de la musique locale.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.