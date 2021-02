Le déménagement est une chose vraiment difficile tout comme charger son camion de déménagement. Il faut faire attention à bien placer ses meubles pour ne pas qu’ils s’abîment tout en optimisant l’espace à l’intérieur du camion.

Comment charger un camion de déménagement : quelles sont les astuces de chargement à connaitre ?

Souvent, on sous-estime la place que peuvent prendre nos différents meubles. De ce fait, nous vous proposons quelques unes de nos astuces afin de vous aider à gagner un peu de place :

Essayez de positionner votre canapé à la verticale et ce en cas où la hauteur de votre camion suffit.

Placez en premier les meubles lourds et ceux dont le volume est considérable. De ce fait, ils seront ainsi mis tout au fond du camion de déménagement ainsi que sur les côtés.

N'hésitez pas à démonter le plus de meubles que vous pourrez.

De plus, tout le monde souhaite qu’à l’arrivée tous leurs meubles se retrouvent en bon état. Pour ce faire, et pour protéger au mieux tous vos meubles :

Prenez des sangles et utilisez-les afin de fixer vos meubles à l’intérieur du camion.

Essayez la répartition du poids des meubles à l'intérieur du camion de déménagement ce qui contribuera à la stabilité du camion et ainsi il sera plus facile à manier et à conduire.

Les choses les plus lourdes placées à l'intérieur des cartons doivent être mises sur le sol, tandis que les plus légères se retrouveront tout en haut.

A l’arrivée, vous pouvez décharger facilement votre camion :

Si vous possédez des plantes, essayez de les placer à l'entrée du camion de déménagement afin de pouvoir les décharger facilement et en premier.

Placez chaque carton, à l'intérieur de votre tout nouveau logement, à l'endroit où il est destiné.

Comment charger un camion de déménagement : quelques conseils

Préférez, le jour de votre déménagement, des chaussures légères et confortables.

Chaque carton doit être étiqueté par vos soins.

Mettez les plus petits de vos objets à l’intérieur des plus gros objets ainsi que dans les tiroirs de vos meubles.

Avant d’entamer votre travail, renseignez-vous d’abord sur la taille de votre camion de déménagement.

Quelques avertissements :

Evitez de placer tous les meubles dont vous disposez d’un seul côté.

N’essayez surtout pas de soulever vos meubles seuls. En effet, vous risquerez de vous blesser au dos ou plus grave encore, alors préférez demander de l’aide à d’autres personnes.

Vous devez soulever les objets avec vos jambes. N’utilisez surtout pas votre dos dans ce cas.

Faites de petites pauses de temps en temps.

Pour conclure, déménager n’est jamais une chose facile. Suivez nos conseils et avertissements et vous réussirez de la manière la plus facile et simple qui soit. Nous vous souhaitons un très bon courage ! Suivez nos astuces !