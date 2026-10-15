Red Bull a trouvé un nouveau rythme après Bakou. Max Verstappen a remporté deux courses de suite, à Sepang puis Singapour. La RB22 lui paraît désormais plus prévisible et plus facile à piloter. Ce progrès ouvre une nouvelle bataille en tête.

Après quatorze courses difficiles, la RB22 a changé de visage grâce à une évolution majeure introduite à Bakou. Max Verstappen a ensuite gagné à Sepang, puis à Singapour. Cette première victoire dans les rues de la cité-État confirme le nouvel élan de l’écurie.

Le pilote a décrit une voiture plus facile à exploiter et plus prévisible. Ces deux qualités comptent en course, car elles aident à pousser davantage sans perdre ses repères. Red Bull espère prolonger cette dynamique lors des prochaines manches.

Les informations disponibles relient le bond en avant à l’évolution de Bakou, sans détailler les pièces concernées. La comparaison des réglages, des sensations du pilote et des résultats permet toutefois de suivre les progrès annoncés.

Red Bull et la RB22 : le déclic après Bakou

Les quatorze premières courses ont mis Verstappen face à une monoplace difficile à maîtriser. Le changement est venu à Bakou, lors de la quinzième manche. La voiture a ensuite permis deux victoires consécutives. Le pilote a aussi retrouvé une confiance essentielle pour viser les premières places.

Une voiture plus prévisible pour Verstappen

Verstappen a salué les progrès des dernières courses. Il a décrit une monoplace plus facile à piloter. Cette prévisibilité l’aide à mieux exploiter son potentiel. Elle lui donne aussi les repères nécessaires pour attaquer.

Le pilote cherchait ce gain pour lutter aux avant-postes à nouveau. À Singapour, il a décroché sa première victoire sur ce circuit. Ce succès prolonge celui de Sepang. Red Bull tient ainsi une série concrète à défendre.

Ce que l’évolution technique révèle

La source confirme une évolution majeure à Bakou, sans préciser les composants concernés. Elle ne confirme donc ni un fond plat optimisé ni des réglages de suspension. L’appui à basse vitesse et l’équilibre aérodynamique ne sont pas détaillés. Ces éléments ne peuvent pas être attribués à la mise à niveau.

Le texte ne cite pas non plus de modification précise du châssis. Il ne confirme ni flux d’air amélioré ni changements liés au DRS. La gestion des pneumatiques n’apparaît pas dans les détails fournis. Les évolutions aérodynamiques restent donc à documenter.

Le bond de Red Bull peut-il durer ?

Les deux victoires donnent à Red Bull un signal sportif très net, sans prouver que chaque circuit conviendra à la RB22. Verstappen espère conserver cette dynamique. La suite dépendra de la capacité de l’équipe à garder une voiture prévisible. L’analyse des données de course permettra de suivre cette tendance.

Deux succès qui relancent la dynamique

La victoire à Sepang a précédé le premier succès de Verstappen à Singapour. Cette répétition renforce le constat de progrès. Elle montre que le gain ne s’est pas limité à une seule course. Red Bull peut désormais évaluer sa portée sur d’autres tracés.

Verstappen a parlé de courses récentes très positives pour l’équipe. Il a aussi exprimé l’espoir de prolonger cette lancée. Ses propos décrivent un regain de confiance. Ils ne donnent toutefois aucun détail sur les pièces modifiées.

Les prochaines manches comme test

La suite dira si la RB22 garde ce niveau. Red Bull devra vérifier le comportement de la voiture sur des circuits différents. Les résultats seuls ne révèlent pas l’origine précise du gain. L’équipe pourra s’appuyer sur ses analyses internes.

Pour l’heure, Bakou reste le point de départ identifié. Les détails techniques de l’évolution ne figurent pas dans les informations disponibles. Sepang et Singapour apportent deux résultats forts. Les prochaines courses fourniront un nouvel indicateur sur la durée de ce progrès.