EGO Power+ dévoile sa tronçonneuse CS1810E de 45 cm

EGO Power+ étoffe sa gamme avec la tronçonneuse CS1810E, un modèle à batterie de 45 cm destiné aux particuliers. Avec ses 3,7 kg et sa vitesse de chaîne de 22 m/s, elle associe puissance de coupe et maniabilité.

Couper du bois de chauffage, élaguer des arbres ou débiter de grosses branches demande un équipement adapté. Pour ces travaux, le poids de la tronçonneuse compte autant que sa capacité de coupe. EGO Power+ a donc revu la répartition des masses sur sa nouvelle CS1810E. Présentée le 12 octobre 2026, cette machine rejoint la gamme Residential du spécialiste des outils de jardinage à batterie.

Une tronçonneuse capable de couper 45 cm

La CS1810E embarque un moteur électrique sans balais, associé à une chaîne dont la vitesse atteint 22 mètres par seconde. Cette configuration permet, selon EGO Power+, de travailler aussi bien sur du bois tendre que sur des essences plus dures.

Livrée avec un guide-chaîne de 45 cm, la tronçonneuse peut effectuer des coupes sur des branches et des bûches atteignant ce diamètre. Deux autres longueurs de guide sont proposées, en 35 et 40 cm, pour adapter l’équipement aux travaux prévus.

La lubrification automatique de la chaîne facilite également son utilisation. Autre caractéristique technique, la certification IPX4 atteste d’une protection contre les projections d’eau. L’outil bénéficie aussi d’un système conçu pour limiter les vibrations pendant la coupe.

Un meilleur équilibre pour limiter la fatigue

Avec ses 3,7 kg annoncés, la CS1810E mise également sur sa prise en main. EGO Power+ a notamment modifié la position de la batterie pour rapprocher le centre de gravité du corps de l’utilisateur.

Ce changement vise à améliorer l’équilibre de l’ensemble et à réduire les efforts nécessaires pour contrôler la machine. La poignée ergonomique complète cette conception, particulièrement lors des travaux qui exigent plusieurs coupes successives.

Joerg Bauerle, chef de produit chez EGO Power+, explique que l’objectif était de proposer une puissance proche des équipements professionnels, sans imposer leur poids ni leur complexité. Le fabricant cherche ainsi à rendre les travaux de coupe exigeants plus accessibles aux propriétaires.

Quel prix pour la nouvelle CS1810E ?

La tronçonneuse EGO Power+ CS1810E est commercialisée au prix annoncé de 332,50 euros. Elle peut réaliser jusqu’à 270 coupes avec une seule charge de batterie, selon les données fournies par le fabricant.

Ce chiffre constitue un repère pour les utilisateurs qui prévoient des séances de coupe prolongées, notamment lors de la préparation du bois de chauffage.

La garantie couvre 5 années pour un usage domestique, contre 2 années dans un cadre professionnel. Avec ce modèle intermédiaire, EGO Power+ complète son catalogue entre les équipements destinés aux petits travaux d’entretien et les tronçonneuses plus lourdes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.