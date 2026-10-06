La 10e place de Lindblad à Sepang dépasse nos espérances

Lindblad a signé une dixième place inattendue au Grand Prix de Malaisie. Parti dernier, le pilote Racing Bulls a rejoint les points à Sepang. Cette performance dépasse ses espérances après une course exigeante. L’équipe a aussi marqué de gros points grâce à Liam Lawson.

Lindblad a pris la dixième place après un départ depuis la dernière position. Une pénalité moteur l’avait relégué au 22e rang sur la grille. Le pilote a profité d’une piste humide et de pneus intermédiaires. Ce résultat au GP de Sepang porte à quatre sa série de courses consécutives dans les points.

Lindblad remonte de la 22e à la 10e place

Parti dernier, Lindblad a gagné des positions dès les premiers tours. Il avait choisi les pneus intermédiaires sur une piste encore humide. Cette stratégie lui a permis de profiter des difficultés de pilotes en pneus slicks. Sa remontée depuis le fond de grille a transformé une pénalité en résultat solide.

La piste humide redistribue les cartes

La pluie a compliqué le choix des pneus pour les équipes. Les slicks ont perdu en efficacité sur l’asphalte humide. Lindblad a mieux exploité les premiers tours. Les intermédiaires ont aidé Lindblad à dépasser plusieurs voitures.

La course a aussi basculé lors de deux incidents tardifs. George Russell a abandonné avec sa Mercedes. Lando Norris est sorti de piste derrière la voiture de sécurité. Ces faits ont favorisé son résultat dans les derniers tours.

Un résultat qui compte dans la saison

Cette dixième place marque son quatrième résultat consécutif dans les points. Elle prolonge la progression du jeune pilote lors de sa saison de débutant. Lindblad a toutefois jugé sa performance personnelle inégale. Il a pointé un manque de rythme au milieu de course.

Le pilote se sent plus à l’aise en qualifications qu’en course. Il veut comprendre cet écart de rythme. Les longs relais lui posent davantage de difficultés. Ce chantier guidera sa progression lors des prochaines manches.

Racing Bulls creuse l’écart face à Alpine

L’écurie a vécu une journée particulièrement réussie en Malaisie. Liam Lawson a terminé septième après un excellent départ depuis la 11e place. Racing Bulls possède désormais 22 points d’avance sur Alpine au classement constructeurs. Cette avance renforce l’objectif du top cinq pour l’équipe.

Lawson contribue à la surprise collective

Lawson s’est retrouvé dans la lutte pour la troisième place au premier tour. Max Verstappen a ensuite remporté la course. Le pilote néo-zélandais a attribué son résultat à son départ et à la stratégie. Son envol a placé l’équipe dans une position favorable.

Alpine n’a marqué aucun point à Sepang. Pierre Gasly et Franco Colapinto ont terminé hors du top dix. Racing Bulls a donc augmenté son avance au classement. Chaque point compte dans cette compétition pour la cinquième place.

La suite se jouera sur la régularité

Lindblad a salué le travail de son équipe et de la famille Red Bull. Il a aussi évoqué la première victoire de ce moteur. Le résultat collectif apporte une nouvelle référence à Racing Bulls. La régularité sera le prochain test pour confirmer cette réussite.

Lawson et Lindblad offrent à l’écurie deux résultats solides. Le duel avec Alpine garde désormais un écart de 22 points. La prochaine manche dira si Racing Bulls peut préserver cette avance. Les difficultés passées de Lawson à Monza rappellent combien les circuits peuvent changer la donne.