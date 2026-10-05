Départ sous la pluie à Sepang : les cartes redistribuées

La pluie a bouleversé le départ à Sepang. Les pilotes ont choisi des pneus différents sur une piste humide. Les premiers tours ont provoqué des changements dans le classement. Mais les chiffres précis des places gagnées et perdues manquent à la source.

Le Grand Prix de Bahreïn, disputé sur le circuit de Sepang, a débuté après un report lié aux orages. La grille de départ a vite évolué lorsque plusieurs stratégies de pneus se sont opposées.

Certains pilotes ont chaussé des pneus tendres, d’autres des médiums ou des intermédiaires. Ces choix ont modifié le départ de course, mais la source ne fournit pas le classement détaillé des gains et des pertes.

Départ à Sepang : la pluie redistribue les cartes

Les orages ont d’abord retardé le départ, puis la première procédure a été interrompue. La piste humide a compliqué les premiers tours et favorisé des stratégies différentes. La surface a séché rapidement, ce qui a rendu le choix des pneus délicat.

Des pneus différents dès le premier tour

Une partie du peloton a choisi les pneus intermédiaires. Plusieurs pilotes ont préféré les pneus tendres, dont Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Sergio Perez. Lando Norris et Oscar Piastri ont opté pour les médiums.

Fernando Alonso et Lance Stroll ont aussi pris les médiums. Ces écarts de stratégie ont animé le départ avant même les premiers dépassements. La faible adhérence a vite mis les choix à l’épreuve.

Des arrêts précoces après le départ

Perez a rejoint les stands à la fin du premier tour. Il a troqué ses pneus tendres contre des intermédiaires derrière la voiture de sécurité. Piastri, Bortoleto, Stroll et Hulkenberg l’ont suivi un tour plus tard.

Ces pilotes ont ensuite rejoint la voie des stands au moment du départ arrêté. Leurs rivaux ont alors pris la piste pour relancer la course. La source ne précise pas leurs positions exactes à cet instant.

Positions gagnées et perdues : les chiffres manquent

La question du plus gros gain et de la plus forte perte reste sans réponse chiffrée. Le tableau annoncé dans la source est absent, ce qui empêche de nommer les pilotes concernés. Aucun décompte fiable ne permet donc de comparer leurs mouvements au classement.

Pourquoi le classement a pu changer

Les choix de pneus ont créé des écarts dès les premiers tours. Les arrêts anticipés ont aussi pesé sur la position de plusieurs concurrents. Mais la source ne donne ni classement intermédiaire ni bilan individuel.

Les informations disponibles décrivent les stratégies, pas les résultats précis. Les positions gagnées et les positions perdues restent inconnues sans les chiffres du tableau original. Il serait donc impossible d’établir un classement fiable des meilleurs et des moins bons départs.

Ce que la source permet de confirmer

Le départ retardé a imposé des conditions délicates aux pilotes. La course automobile a débuté sur une piste mixte, entre zones humides et surface plus sèche. Les données détaillées devront compléter ce récit pour désigner les plus gros gagnants.

Voici par ailleurs un petit retour sur les chiffres qu’il fallait connaître avant le départ du GP de Bahreïn. Le bilan précis dépend du classement officiel, absent des éléments transmis. Vous pouvez aussi revisiter le bilan à mi-saison de la F1 cette année.