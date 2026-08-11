DJI Mic Mini 2S : le petit micro gagne en autonomie

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Le DJI Mic Mini 2S combine un format de 12 grammes avec 28 heures d’enregistrement interne par émetteur. Le nouveau micro sans fil ajoute aussi le 32 bits flottant et deux niveaux de réduction de bruit par IA.

DJI renforce sa gamme de micros sans fil avec le DJI Mic Mini 2S, présenté le 4 août 2026. Ce modèle de 12 grammes mise sur une utilisation légère, mais ajoute plusieurs fonctions jusque-là absentes de cette famille. Parmi elles figurent l’enregistrement interne en 32 bits flottant, 14,5 Go de stockage par émetteur et une réduction de bruit pilotée par intelligence artificielle.

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Un micro compact qui garde sa propre copie audio

Le Mic Mini 2S ne dépend plus uniquement de l’appareil auquel il est connecté pour conserver le son. Chaque émetteur peut créer sa propre piste audio. C’est une évolution utile lors des tournages mobiles, interviews de rue ou prises difficiles à refaire.

DJI annonce jusqu’à 28 heures d’enregistrement interne en 24 bits grâce aux 14,5 Go intégrés. Le mode 32 bits flottant vise, lui, les scènes avec de fortes variations de volume. Un passage discret suivi d’un bruit soudain laisse ainsi davantage de marge au montage qu’avec une capture classique.

Le constructeur présente cette sauvegarde locale comme une sécurité supplémentaire face aux conditions de prise de son imprévisibles. Elle limite notamment la dépendance au niveau réglé sur une caméra ou un smartphone.

DJI Mic Mini 2S : le petit micro gagne en autonomie

L’IA s’occupe davantage des bruits parasites

DJI ajoute deux intensités de réduction de bruit. Le réglage Basique traite surtout les sons permanents tels que ventilation, climatisation ou réverbération intérieure. Le mode Intense cible des environnements extérieurs plus chargés.

Le micro dispose aussi d’un système contre les pics de volume et d’un équilibrage automatique du niveau sonore. 3 rendus vocaux sont proposés : Normal, Brillant et Riche. Ils modifient respectivement l’équilibre général, la présence de la voix ou sa chaleur.

La configuration peut atteindre 4 émetteurs sur un seul récepteur. Le Mic Mini 2S accepte également plusieurs accessoires et appareils issus des générations Mic Mini précédentes.

DJI Mic Mini 2S : le petit micro gagne en autonomie

12 grammes et une connexion directe aux caméras Osmo

Avec environ 12 grammes sur la balance, l’émetteur conserve le format discret qui caractérise cette série. Il peut se fixer à un vêtement avec un clip ou un aimant. Les façades magnétiques interchangeables reviennent aussi, avec huit coloris et une collection spéciale dessinée par Victo Ngai.

L’intégration OsmoAudio permet par ailleurs une liaison directe avec plusieurs caméras DJI, sans récepteur supplémentaire. La marque cite notamment les Osmo Pocket 4, Pocket 4P, Osmo 360, Nano et Action 6. La transmission atteint alors 48 kHz en 24 bits.

Côté prix, le pack avec deux émetteurs, un récepteur et le boîtier de recharge coûte 189 euros. Les kits à un émetteur démarrent à 99 euros, contre 69 euros pour l’émetteur vendu seul.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

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